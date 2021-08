FC Helsingør vinder reservespækket pokalkamp mod HB Køge

Begge hold så ellers ud til at være godt tilfredse med at skulle afgøre det fra pletten. Især udeholdet ville ikke det helt store, og de lukkede også effektivt ned for FC Helsingørs angribere.

Begge hold havde deres muligheder i indledningen af kampen. Peter Buch Christiansen formåede på mystisk vis at skyde ved siden af, da han helt fri stod på stregen efter bare et par minutter.

Da der var spillet et kvarters tid driblede Køges Emilio Simonsen sig igennem et helt passivt Helsingør-forsvar, og endte med helt upresset tæt under mål at skyde på stolpen. Bolden røg ud til Pierre Larsen, men her kom Dalton Wilkins imellem og fik reddet for hjemmeholdet.