Detr varer i hvert fald 14 dage, før topscorer Nicolas Mortensen igen kan bombe mål ind for FC Helsingør. Foto: Mads Hussing

FC Helsingør vil gerne træne igen hurtigt

Mandag skal FC Helsingørs spillere efter planen møde igen.

Sport Nordsjælland - 12. marts 2020 kl. 20:25 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingørs træner Morten Eskesen prøver at tage ja-hatten på, når det gælder de foreløbig 14 dages kamppause, der er i forbindelse med faren for at blive smittet med coronavirus.

- For vores vedkommende kan vi få Jeppe Kjær, Frederik Bay og Chris Cortez fri af skader. Hvis spillerne skal træne for sig selv, så forventer jeg, at de kommer tilbage i endnu bedre form, som de også gjorde efter vinterpausen, siger han.

Han håber, at selvom spillerne ikke kan spille kampe, at de så kan træne.

- Forhåbentlig kommer vi til at træne igen inden 14 dage. Jeg kan jo se, at FC Nordsjælland træner videre, og at Randers begynder igen på mandag, siger Morten Eskesen, der har sendt spillerne hjem et par dage.

- Så må vi se, hvad næste skridt skal være. Der kigger på vi på, hvad superliga- og 1. divisionsklubberne gør, siger han.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, men når man kan se udviklingen i hele verden, og for at bruge DBU's slogan, så er vi en del af noget større, og der er ikke noget at gøre ved det.

- Der er noget, vi kan gøre noget ved, og der er noget, vi ikke kan gøre noget ved. I denne situation kan vi gøre noget ved spillernes fysiske form, så det gør vi, siger træneren, der har fået oplyst, at man kan udvide sæsonen.

- Vi kan spille helt frem til 30. juni, så der kan komme kampe senere end den oprindelige sæsonafslutning, og der kan komme kampe, der ligger tæt på hinanden, siger Morten Eskesen, der regner med, at sæsonen kommer i gang igen.

- Jeg bilder mig ind, at på et tidspunkt knækker kurven, og så kommer vi i gang igen, siger han.

Morten Eskesen fortæller, at holdlederen har pakket alle spillernes tøj, sko, elastikker og andet, og så kan de afhente det, hvis de skal træne hjemme i en længere periode.

Det er ikke for sjov for Helsingør, der ligger til oprykning fra 2. division til 1. division. Der er væsentligt flere penge i at spille en række højere oppe.

- Klubberne i Superligaen spiller om mange millioner kroner, og det gør vi også, siger han.