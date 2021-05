Tonni Adamsen var en af banens allerbedste i udekampen mod Esbjerg. Arkivfoto: Mads Hussing

FC Helsingør var nede i sækken, men kæmpede sig tilbage

Esbjerg var på vej mod sejren, men Oliver Kjærgaard scorede to gange på fem minutter.

Sport Nordsjælland - 26. maj 2021 kl. 22:22 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

FC Helsingør har i denne sæson fået et point mere end i sæsonen, hvor de rykkede op i Superligaen. Det endda med en kamp færre og med flere kampe mod tophold, da der har været et slutspil.

- Vi skal ud og finde otte point til næste år. Det skal jeg nok gøre, siger FC Helsingørs træner Morten Eskesen efter kampen med vanlig optimisme.

I kampen mod Esbjerg var FC Helsingør nede i sækken, men de sprang op igen og fik uafgjort.

- Det er flot kommet igen. Det kendetegner vores forår, og det tegner godt for fremtiden, siger Morten Eskesen.

Det var FC Helsingør, der kom bedst fra start i opgøret. Oliver Kjærgaard var tæt på at bringe FC Helsingør foran midt i 1. halvleg.

1. division, oprykningsspil Esbjerg-FC Helsingør 2-2 (0-0)

Mål: 1-0: Zean Dalügge (53), 2-0: Jakob Ankersen (55), 2-1: Oliver Kjærgaard (62), 2-2: Oliver Kjærgaard (67),

Advarsler: Jonas Mortensen (24), Esbjerg FB, Jeppe Brinch (25), Esbjerg FB, Nicklas Strunck (90), Esbjerg FB

Esbjerg FB: Mads Kikkenborg - Jonas Mortensen, Viktor Tranberg, Jeppe Brinch (77: Lasha Parunashvili), Daniel Anyembe - Jakob Ankersen, Nicklas Strunck, Mads Larsen - Patrick Egelund (65: Marcus Hansen), Zean Dalügge (86: Marcus Kristensen), Phun Za Mang (65: Mads Borchers).

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold (66: Mathias Christensen), Nicolai Geertsen, Hans Christian Bonnesen, Nicklas Mouritsen - Elijah Just, Frederik Juul Christensen, Mihkel Ainsalu (84: Alexander Stjernegaard), Frederik Bay (56: Lucas Haren) - Oliver Kjærgaard, Tonni Adamsen (84: Sebastian Czajkowski).

Kampen bølgede frem og tilbage, og Esbjergs Patrick Egelund havde bare et par minutter senere et godt skud udefra, som Kevin Stuhr Ellegaard dog parerede.

Der var ikke gået en halv time, før Oliver Kjærgaard igen fik en stor chance. Han headede over Esbjerg-målmanden Mads Kikkenborg, der lige fik fingerspidserne på og via overliggeren gik bolden til et hjørnespark.

FC Helsingør fik bolden i nettet i slutningen af 1. halvleg, men kampens bedste spiller, Tonni Adamsen, blev vinket offside. En kendelse, som tv-billederne viste var yderst tvivlsom.

Kampen kunne være tippet til Helsingørs fordel i den situation. Det gjorde den ikke, og til gengæld troede Esbjerg, at de afgjorde kampen i begyndelsen af 2. halvleg.

Først scorede 17-årige Zean Dalügge, og bare to minutter senere var det 30-årige Jakob Ankersen, der sendte Esbjerg i front med to.

Det ville Helsingørs Oliver Kjærgaard dog ikke have siddende på sig. Det tog ham bare fem minutter at udligne, da han først gik i gang.

Først sendte han et indlæg fra Nicklas Mouritsen i nettet, og fem minutter senere var det endnu et indlæg - denne gang fra Mathias Christensen - der blev headet lige op i luften og endte for fødderne af Kjærgaard, der resolut sparkede bolden i nettet.

Efter de fire hurtige mål satte kampen sig, og holdene havde i resten hver en stor chance. Først brændte Esbjerg, og syv minutter før tid burde indskiftede Dalton Wilkins have sikret FC Helsingør sejren.

Han blev spillet helt fri tæt under mål, og målmanden var samtidig helt ude af position, men indersidesparket blev sendt meget langt forbi. Den unge newzealænder har ikke spillet siden allerførste kamp i sæsonen, hvor han fik 28 minutter. Siden da har den stået på genoptræning.

- Han har trænet med et par uger, men ikke på fuld tid. Han var så klar som muligt for en, der ikke har spillet hverken turnerings- eller træningskampe i næsten et år, siger Morten Eskesen.

Holdet træner til og med 4. juni, hvor de går på sommerferie. De møder ind igen 28. juni, hvor de skal testes for corona, og dagen efter begynder den nye sæson for alvor.