FC Helsingør tester sig mod fire superligahold

Fem kampe på 14 dage, hvor fire af holdene er fra landets bedste række er opgaven de kommende uger for FC Helsingørs spillere.

Allerede på lørdag venter FC Nordsjælland i Farum, og derefter gælder det FCK. De store træningskampe falder hurtigt efter hinanden.

- Vi spiller fem kampe på 14 dage. Vi taler FC Nordsjælland, FCK, Brøndby og Lyngby. Vi taler om fire superligahold og så HIK. Vi kommer også til at bruge kampene til at spille os i form, siger Morten Eskesen.

Træningskampen på lørdag kommer til at bære præg af, at det er vinterens første træningskamp.

De næste fem træningskampe 16. januar klokken 12.00: FCN-FCH

20. januar klokken 12.00 eller 13.00: FCK-FCH

23. januar klokken 10.30: FCH-HIK

26. januar klokken 13.00: FCH-Lyngby

- Vi skal komme i spillemæssig form, og så se hvad prøvespillerne kan. Men alle får 45 minutter, så vi bruger 22 spillere. Det er for at undgå overbelastningsskader og komme i kampform, siger træneren, der har en plan for træningskampene:

- Man bygger gerne op, så man siger 45 minutter, 60 minutter, 70-80 minutter og til sidst 90 minutter til stamspillerne.

Det havde han succes med sidste vinter, hvor FC Helsingør lå i 2. division, og hvor træningsmodstanderne i høj grad var fra 1. division,

- Det, vi gjorde for et år siden, var, at vi spillede syv træningskampe i februar måned, og vi vandt alle syv. Vi stod knivhamrende skarpt til første turneringskamp mod Brønshøj. Så selvfølgelig skal man træne, men det giver noget at få spillet - især mod superligahold.

- Man kan træne og træne og træne, men det er godt at få spillet nogle kampe. Også fordi skal spille nogle spillere ind, når man ser på, at Jonas og Jeppe er ude. Det er jo heller ikke sikkert, at vi er færdige i transfervinduet, siger Morten Eskesen og henviser til, at stamspillerne Jonas Henriksen og Jeppe Kjær er ude hele foråret.