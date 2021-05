Se billedserie Anders Holst blev FC Helsingørs første spiller i Hall of Fame. FC Helsingør mod Silkeborg i 1. division. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

FC Helsingør snydt til sidst

Sport Nordsjælland - 21. maj 2021 kl. 20:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det lignede den perfekte afslutning på hjemmebanesæsonen og en fremragende afsked med klublegenden Anders Holst, men FC Helsingør måtte nøjes med 3-3 hjemme mod det kommende Superligahold fra Silkeborg.

Gæsterne fik udlignet på et afrettet spark fra Nicklas Røjkjær i kampens sidste minut.

Der var ellers ikke mere end kosmetik i stillingen at spille om for de to hold, men det var nu ikke til at se i kampens første 45 minutter. FC Helsingør havde inden kampen sagt officielt farvel til en stribe spillere - ikke mindst Anders Holst, der er blevet klubbens første spiller i Hall of Fame efter 239 førsteholdskampe for klubben - og det virkede til have tændt godt op under hjemmeholdet, der straks fra start lagde Silkeborg under pres.

Men gæsterne holdt stand og på noget, der mindede om jydernes første angreb slog de til, da stortalentet Magnus Mattsson scorede til 1-0.

Jordan slog tilbage Det tog brodden af Helsingørs optimisme, men veloplagte Liam Jordan viste også skarphed på et kontrastød i det 18. minut. Ind i feltet fra højre side og så smækkede han bolden ind til 1-1.

Kevin Stuhr Ellegaard havde dog stadig en del at se til i Helsingør-målet og måtte diske op med et par redninger. Det gjorde han også i det 32. minut, da Alexander Lind afsluttede på et fladt indlæg. Men desværre for Ellegaard endte returen lige foran Lind, der let kunne skubben bolden ind til 2-1 til Silkeborg.

Men Liam Jordan var ikke færdig, og seks minutter før pausen blev han dobbelt målscorer. Lucas Haren spillede et fladt indlæg ind fra højre side. Elijah Just hoppede smart over bolden og så var Jordan helt fri - 2-2, som holdt til pausen.

Starten på anden halvleg blev en mere lige affære, men det kommende Superligahold fra Silkeborg satte sig dog på spillet og pressede hjemmeholdet baglæns.

Forsvar stod godt Men Helsingørs bagkæde tog fint fra og fik lagt pres på Silkeborgs angribere, selv om især Alexander Lind og Magnus Mattsson konstant var i bevægelse og truede med det ene dybe løb efter det andet.

1. division, oprykningsspil

FC Helsingør-Silkeborg 3-3 (2-2)

Mål: 1-0: Magnus Matsson (11), 1-1: Liam Jordan (18), 1-2: Alexander Lind (32), 2-2: Liam Jordan (39), 3-2: Oliver Kjærgaard (64), 3-3: Nicklas Røjkjær (90)

Advarsler: Nicolai Geertsen, Philip Rejnhold, Niclas Mouritsen, FC Helsingør. Mark Brink, Tobias Sahlquist, Silkeborg.

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst (70: Hans Christian Bonnesen), Nikolaj Hansen (20: Philip Rejnhold), Nicolai Geertsen, Niclas Mouritsen - Lucas Haren (70: Tonni Adamsen), Daniel Norouzi, Oliver Kjærgaard, Callum McCowatt (38: Elijah Just) - Liam Jordan, David Boysen (70: Frederik Bay)

Silkeborg: Stan van Bladeren - Rasmus Carstensen, Jeppe Geertsen (74: Alexander Busch), Tobias Salquist, Gustav Dahl - Stefan Thordarson (58: Nicolai Vallys), Mark Brink (58: Pelle Matsson), Mads Kaalund (74: Nicklas Røjkjær) - Anders Klynge (58: Sebastian Jørgensen), Alexander Lind, Magnus Matsson

I stedet satte Kjærgaard iskoldt bolden inden om keeperen og op i nettaget. En afslutning med høj klasse.

Den scoring virkede til at tage pippet lidt fra Silkeborg, der ikke i samme omgang fik lagt pres på hjemmeholdet, som til gengæld lugtede muligheden for at tage en stor skalp i den sidste hjemmekamp i sæsonen.

Et løst frispark et godt stykke over mål var Silkeborgs bedste chance, men lige som man tog luft ind til kampens overtid, kom indskiftede Nicklas Røjkjær på skudhold. Hans afslutning var ikke værd at skrive hjem om, hvis den da ikke lige var blevet rettet af på vejen og totalt snød Kevin Stuhr Ellegaard i målet, så Silkeborg fik udlignet i sidste øjeblik.

FC Helsingør slutter på fjerdepladsen i 1. division, mens Silkeborg bliver nummer to. Der resterer en enkelt runde i sæsonen.