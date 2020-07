Se billedserie FC Helsingørs nye logo

FC Helsingør skifter logo

Sport Nordsjælland - 24. juli 2020 Af René Larsen

Til sæsonstarten i 1. division vil FC Helsingørs førstehold løbe på banen med et helt nyt logo på brystet af trøjen.

Det har været et ønske fra klubbens ledelse i et stykke tid, at man gerne ville opdatere klublogoet til noget mere tidsvarende end det eksisterende, lyder det fra klubben i en pressemeddelselse.

- Der var en følelse fra klubbens side, at det gamle logo i høj grad var et produkt af sin tid, og ikke rigtigt sagde "Helsingør" nok i sit udtryk. Vi har i stykke tid arbejdet med en grafisk designer om et nyt design, som de fleste forhåbentligt vil tage godt imod. Det inkorporerer en del designelementer, der i langt højere grad end det gamle siger noget om byen klubben er funderet i, og det er vores håb, at vi er lykkedes med at kombinere noget nyt med noget traditionelt. Vi er stolte af det nye design og håber, at folk vil tage imod det med åbent sind, siger direktør Jim Kirk.

I det gamle logo var der lodrette linjer. I det nye er linjerne blevet vandrette, så det også matcher spilledragten.

- Vi arbejder lige nu på at se, hvordan hele klubben kan komme til at spille i det samme logo, men det bliver ikke indført over hele linjen med det samme. Der er en del logistik der skal på plads, og det er en stor opgave der skal udføres i en lille klub. Så i en periode vil både det nye og det gamle logo optræde side om side, indtil vi får implementeret det nye på alle trøjer, skilte, hjemmesider, sociale medier, træningstøj, siger Jim Kirk.