FC Helsingør skal spille træningskamp mod FC København

FC Helsingørs Callum McCowatt skyder her mod mål i hjemmekampen mod Kolding. Han er en af de spillere, der både savner minutter i benene og relationer med medspillerne ifølge cheftræner Morten Eskesen. Derfor ser det ud til, at han kommer til at spille i fredagens træningskamp på udebane mod FC København. Foto: Mads Hussing