Der kan godt gå lang tid, før FC Helsingørs tilskuere igen får noget at juble over. Nu er hele staben også sendt hjem. Foto: Mads Hussing

FC Helsingør sender alle hjem

- Vi er glade og taknemmelige for den håndsrækning staten har givet os, der gør det muligt for os at skrue økonomien og aktiviteten ned på vågeblus, indtil krisen driver over, skriver klubben i en meddelelse.