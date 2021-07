Se billedserie Tonni Adamsen har scoret til 1-0. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: FC Helsingør kom godt fra land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Helsingør kom godt fra land

Sport Nordsjælland - 23. juli 2021 kl. 21:06 Af René Larsen Kontakt redaktionen

»Et mål er nok, et mål er nok«, lyder en gammel slagsang fra den billige langside, og det er rigtig nok, når man som FC Helsingør har et ekstraordinær stærkt forsvar. Derfor var Tonni Adamsens enlige scoring i sæsonpremieren mod Fremad Amager så rigelig til at sikre alle tre point.

Med gennemrutinerede Kevin Stuhr Ellegaard som sikker sidste skanse, og med en trebacklinje med superliga-niveau i Kasper Enghardt, Nicolai Geertsen og Nikolaj Hansen, så gives der ikke mange chancer væk.

Det var også begrænset, hvad Fremad Amager formåede at skabe. Alligevel fik amagerkanerne kampens første store chance, da Kristoffer Munksgaard vandt en hovedstødsduel med Kasper Enghardt. Det gav et hurtigt opløb, hvor selvsamme Munksgaard blev spillet fri foran mål, men Ellegaard reddede sikkert.

Indtil da havde FC Helsingør haft rimelig styr på begivenhederne uden dog at komme til de helt åbne muligheder.

Opgørets enlige mål faldt lige efter den halve time. Tilbagevendte Kasper Enghardt kronede et vellykket comeback med en godt set aflevering ind i feltet, hvor Tonni Adamsen med eet godt førstetouch bragte sig alene med Jacob Pryts, og med et følt spark løftede han bolden ind i nettet over den fremadglidende målmand.

Inden pausen var Kasper Enghardt også tæt på at gøre det til 2-0 på et hovedstød på et frisparksindlæg.

FC Helsingør havde overtaget i luften, og i starten af 2. halvleg måtte Nikolaj Hansen se sit hovedstød på Frederik Juuls indlæg ramme trekant-sammenføjningen.

Men FC Helsingør forsømte at få lukket opgøret, og Fremad Amager var farlige hele vejen. Cheftræner Peter Løvenkrands har taget inspiration med hjem fra sine mange år i britisk fodbold, og den fysiske form fejlede ikke noget. Mod slutningen pressede gæsterne godt på, men tættere end et fladt skud lige forbi den ene stolpe ved seværdige Olakunle Olusegun kom gæsterne.

Hos FC Helsingør blev bredden i truppen blev testet med det samme. Callum McCowatt og Elijah Just er til OL med New Zealand og kommer ikke tilbage lige med det samme. Derudover er et par spillere skadet, og der kom nye til i aftes. Daniel Norouzi var skrevet på holdkortet, men han måtte melde forfald under opvarmningen, og nyindkøbet Oliver Drost måtte forlade banen midt i 1. halvleg med en forstrækning. De blev erstattet respektivt af Liam Jordan og Sebastian Czajkowski, og det gik godt. Men der skal ikke for mange flere af den slags uheld til, førend det begynder at kunne mærkes.

Således gav træner Morten Eskesen debut til bare 16-årige Alexander Lyng, da Nicolai Geertsen mod kampens slutning måtte opgive at fortsætte. Naturligvis et det meget opmuntrende at kunne give debut til så ung en spiller af egen avl, men det er også udtryk for, at FC Helsingør allerede her i sæsonåbneren er ude i kanten af truppen.