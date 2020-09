FC Helsingør forfremmer U-spiller

- »Mac« er præcis den type spiller vi gerne vil fremavle til vores førstehold. Han er bundprofessionel og arbejder hårdt og fornuftigt både med skole og sin fodbold. Vi arbejder med en filosofi om, at vi skal bringe de her unge spillere i kampene, og et af de bedste eksempler på det, er jo at »Mac« startede inde i vores altafgørende oprykningskamp mod Jammerbugt i sidste sæson, og gjorde en rigtig god figur i den kamp, siger sportschef Brian Gellert.

Mathias Christensen har været i FC Helsingør i snart tre år, og har været en af eleverne i samarbejdet mellem Helsingør Elite Akademi, der er et kommunalt projekt med fokus på unge potentielle elitesportsfolk, og så FC Helsingør. Mathias Christensen modtog i sommer Sparekassen Sjællands Talentpris for årets talent.

Mathias Christensen er glad for at være blevet rykket op på førsteholdet:

- FCH er en fed klub at være i. Jeg har været en del oppe at træne med førsteholdet sidste år, og blevet taget rigtigt godt imod. Nu er målet at komme tættere og tættere seniorholdet, få minutter og suge til mig fra de erfarne spillere. Og så skal jeg bare være tålmodig, også hvis der lige er et par kampen, hvor man ikke er udtaget. Jeg skal nok få kampe her og der, og så er det jo op til mig at vise, hvad jeg kan, siger Mathias »Mac« Christensen.