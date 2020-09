Se billedserie FC Helsingørs Jeppe Kjær sprinter her fra Silkeborg-forsvaret og scorer til 2-0 i kampen mod Silkeborg. Hans andet mål i kampen. Men han nåede et mere i overtiden. Foto: Rudi Dalsgaard

FC Helsingør bankede Silkeborg

Sport Nordsjælland - 11. september 2020 kl. 20:55 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør er i den grad stemplet ind i 1. division.

I sæsonpremieren på Helsingør Stadion blev Superliganedrykkerne fra Silkeborg nemlig sat eftertrykkeligt på plads med et nederlag på 4-2. En katastrofal start på sæsonen for holdet fra Søhøjlandet, men en drømmestart for drengene fra sundbyen i det nordligste Nordsjælland.

Senest FC Helsingør var i aktion var i pokalturneringen, hvor man tabte til et Serie 1-hold, så hvis en del af de fremmødte - på den ene eller anden side af hegnet - i Helsingør havde en smule ængstelige følelser, var der ikke noget at sige til det.

Men de blev hurtigt kastet bort til fordel for ubehersket jubel, da FC Helsingør fik noget af en drømmestart på genkomsten i 1. division. Efter bare syv minutter blev Carl Lange nedlagt på kanten af feltet.

Jeppe Kjær stillede sig op til frisparket og drejede perfekt bolden direkte i kassen til 1-0 og en jubelsprint på den gode side af 50 meter.

Tvivlsom straffe

Den start lammede Superliganedrykkerne en smule, men de forsøgte stadig at tage kontrol over kampen og som ventet dominere spillet. Og det lignede et lynhurtigt comeback bare fire minutter senere, da Silkeborgs Magnus Mattsson blev hægtet af Anders Holst. Det så ud til at være lige uden for feltet, men efter en melding fra linievogteren, blev der i stedet peget på pletten.

Men fra 11-meteren sparkede Emil Holt både svag og lavt i midten af målet, og der skal altså mere til, hvis man vil passere Helsingørs Kevin Stuhr Ellegaard i målet.

Det gav noget energi til hjemmeholdet, der tålmodigt ventede på at snuppe bolden og slå kontra, mens Silkeborg havde mere end svært ved at skabe chancer, der sådan for alvor kunne få hjerterne til at hoppe på tribunerne.

Efter 28 minutter kom så den chance, FC Helsingør lurede på. Sprinteren i front, Jeppe Kjær, fik bolden med sig og satte Frederik Alves Ibsen med sin fart, inden Kjær smart vippede bolden over den fremadstormende Oscar Hedvall i målet. 2-0, og så var der for alvor gang i sæsonen.

Flere chancer

I pausen rokerede Silkeborg-træner Kent Nielsen lidt rundt på holdet, men det ændrede ikke det store ved kampens forløb. For FC Helsingør kom i vejen for det meste, og så lurede man hele tiden på omstillingerne.

Det gav et par løse chancer. Først ved debutanten Sebastian Czajkowski, og siden ved Jeppe Kjær. Men der manglede lidt skarphed i de afslutninger.

Silkeborg viste lidt tænder, da indskiftede Wessam Abou Ali kom frem til et hovedstød, men bare minuttet efter gravede nordsjællænerne Silkeborgs hul endnu dybere. Anders Holst brød Silkeborgs opspil, fandt Jeppe Kjær, videre til Oliver Kjærgaard, der stak Carl Lange. Han blev tacklet, men Sebastian Czajkowski var klar og sparkede koldt bolden ind til 3-0. Et flot kontramål - lige efter bogen.

Det dræbte på mange måder kampen. Silkeborg virkede ikke til at kunne finde nøglerne til Helsingør-målet, og Eli Just skulle have gjort det til 4-0 efter 68 minutter, da han blev spillet fri i venstre side af feltet af Oliver Kjærgaard. Men Justs spark sad højt og lige på keeperen.

Til sidst endte det hele i en nervebetonet afslutning, efter Silkeborgs Sebastian Jørgensen fik reduceret til 3-1 med fem minutter igen. Det åbnede kampen, og da Mark Brink så også gjorde det til 3-2 med 92:14 på uret, var panikken ved at brede sig på stadion.

Men så slog Jeppe Kjær bare til endnu en gang. Han var først over en retur på et skud fra Andraes Smed, og så lukkede kan kampen endegyldigt,

Helsingør spiller allerede igen på tirsdag på Hvidovre.

1. division

FC Helsingør-Silkeborg 4-2 (2-0)

Mål: 1-0: Jeppe Kjær (8), 2-0: Jeppe Kjær (28), 3-0: Sebastian Czajkowski (59), 3-1: Sebastian Jørgensen (85), 3-2: Mark Brink (90), 4-2: Jeppe Kjær (90)

Tilskuere: 411