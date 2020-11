Ex-FCK-stjerne træner i Hillerød

- Det er nyt for Santin at stå som træner, men han går til opgaven med stor iver og ydmyghed. Det er tydeligt, at han har en enorm erfaring på spillersiden at øse af, som han forsøger at dele ud af på drengenes betingelser. For Santin er specifikcenteret en god mulighed for at få mere erfaring med trænergerningen og få udbygget sit netværk. Santin er meget begejstret efter de første træningspas over drengenes høje niveau og den trænings parathed de udviser.