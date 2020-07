Oven på sejren over AB forventer FC Helsingør, at uafjort mod Jammerbugt FC er nok til at sikre oprykning. Foto: Mads Hussing

Et point er nok

Sport Nordsjælland - 02. juli 2020 Af René Larsen

Teoretisk set kan oprykningen til 1. division glippe for FC Helsingør, hvis nordsjællænderne lørdag spiller uafgjort mod Jammerbugt FC i sidste runde af oprykningsspillet fra 2. division. FC Helsingør bliver nemlig skubbet af førstepladsen, hvis Århus Fremad samtidig hjemme på Riisvangen stadion vinder 12-0 eller mere over Frem, der intet har at spille for og i øvrigt onsdag tabte 1-0 til Jammerbugten hjemme i Valby Idrætspark.

Men et sådan resultat indgår i tankerne hos FC Helsingør.

- Får vi et point lørdag, så er vi i 1. division, siger FC Helsingørs cheftræner Morten Eskesen i et efter-kamp-interview på klubbens hjemmeside oven på sejren over AB.

Her ser han med glæde og spænding frem til lørdagens skæbnekamp i Jetsmark.

- Vi har spillet godt i de seneste tre kampe. Vi har ramt en formtop. Jeg glæder mig og se frem til en god bustur hjem. Så har det været en fantastisk sæson, siger Morten Eskesen.

Han giver ikke udtrykning for bekymring, selv om FC Helsingør allerede i 1. halvleg måtte udskifte Thomas Kristensen, og efter pausen kunne heller ikke anfører Andreas Holm og målscorer Chris Cortez fuldføre opgøret.

- Det var lidt atypisk, at vi måtte udskifte tre mand, men vores niveau falder ikke af den grund. De nye, der kommer ind, kan så noget andet. Det er klasse, at man kan have så stærk en bænk, siger Morten Eskesen.