Jeppe Cieslak scorer mod sin gamle klub, GOG, i seneste hjemmekamp for Nordsjælland.

Et nyt navn i kongerækken

Sport Nordsjælland - 14. oktober 2021 kl. 21:00 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Nordsjælland Håndbold har altid haft stærke venstrefløje. Kongerækken tæller mange store navne. Blandt de mest markante kan i flæng nævnes: Kasper Klitgaard, Magnus Bramming, Magnus Landin og Lasse Uth.

Det er et selskab, som 21-årige Jeppe Cieslak kandiderer kraftigt til at blive en del af. Den unge venstrefløj er gået uimponeret til værks i sin debutsæson i Håndboldligaen, og efter syv spillerunder er han Nordsjællands topscorer med 33 mål.

Han stortrives i Håndboldligaen- Det er fedt at måle sig med de bedste i Danmark, siger Jeppe Cieslak, der efter endt ungdomstid i GOG kom til Nordsjælland som førsteårssenior i 1. division.

- Selv om jeg »bare« er fløjspiller, så kan jeg godt mærke forskel. Der er meget mere fysik i ligaen, og selv om der er mere fysik, så går det også hurtigere. Man kan ikke helt de samme ting, som man kunne i 1. division. Der skal mere til for at lave mål. Det er sværere at vinde sine dueller, og det er sværere at få bolden forbi målmanden. Niveauet er bare noget andet, siger Jeppe Cieslak.

Som ungdomsspiller i Maribo var Jeppe Cieslak oprindeligt playmaker. Det var først som 16-årig, da han begyndte på Oure Idrætsefterskole, at han valgte at satse på fløjen. Det var her, at der var størst chance for at gøre karriere.

- Jeg kunne se, at de andre var større, end jeg var, og jeg havde også prøvet at spille fløj hjemme i Maribo, siger Jeppe Cieslak, der på den måde også adskiller sig fra sine nærmeste forgængere i Nordsjælland, Magnus Landin og Lasse Uth.

De kunne begge spille »toer« i forsvaret. Det er ikke noget, der ligger til Cieslak, der trods sine cirka 185 centimeter er for lille til det.

- Hvis jeg skulle dække andre positioner, så skulle det måske være længere fremme i banen, hvor jeg kan bruge nogle af min hurtighed, men det er noget træneren bestemmer, siger Jeppe Cieslak.

Han er tilfreds med sin position, og der er stort set også fuld spilletid i hver kamp.

- På holdet bliver der lavet sjov med, at vi fløjspillere har det så nemt, at de let kan spille 60 minutter. Men jeg tror, at du undervurderer, hvor hårdt det kan være at være fløj. Vi løber eksempelvis noget mere end de andre, og så skal man være der, når det gælder. Man kan godt spille i 40 minutter ude nat have en eneste afslutning. Så får man pludselig bolden, og så skal du bare score på den ene chance, som du måske får i kampen. Brænder du den, så har det været en rigtig lortekamp, siger Jeppe Cieslak.

Sådan en skal det helst ikke blive, når Nordsjælland lørdag møder Mors-Thy i et regulært bunddrama i Nykøbing Mors. Det er nummer sidst og nummer næstsidst, der møder hinanden. Taberen er garanteret nummer sjok, når weekenden er ovre.

- Jeg tror, det bliver en fed kamp. Begge hold har brug for to point. Man vil se to hold, der kæmper med alt, de har. Jeg tror på det. Vi har mandskabet til det, siger Jeppe Cieslak optimistisk.