Se billedserie Karlslunde-jubel over den ene scoring, der var nok til at vinde over Frederikssund lørdag i Danmarksserien. Foto: Rudi Dalsgaard

Et hovedstød var nok for topholdet

Sport Nordsjælland - 17. april 2021 kl. 14:50 Af Rudi Dalsgaard

Topholdet i Danmarksseriens pulje 1, Karlslunde, var i store perioder af udekampen mod Frederikssund under pres, men skarpheden fejlede ikke nåede, og det endte med at være nok til en smal sejr på 1-0 og tre point med hjem.

Kampens enlige mål blev scoret kort inde i anden halvleg, hvor Mark Moesgaard headede et indlæg fra venstrekanten i mål.

Det er Karlslundes tredje sejr i træk, og man fortsætter dermed med at ligge nummer ét i rækken, mens det var Frederikssunds første nederlag i forårets fire kampe.

Efter en nogenlunde jævnbyrdig indledning på kampen, overtog hjemmeholdet som minutterne gik opgøret og begyndte at dominere spillede med bolden.

Det gav til at starte med kun nogle løse chancer, men som tiden gik kom der flere og flere angreb over især venstrekanten, som Frederikssund skulle have haft mere ud af.

Især Nicolai Jægergaard og Deniz Ates var på måljagt. Ates med et løst skud fra distancen og siden - lige inden pausen - et hovedstød, som han ikke helt kom op til, mens Nicolai Jægergaard efter en halv times spil skulle have scoret til 1-0. Han kom alene igennem centralt og havde kun målmand Patrick Christensen foran sig, men valgte uselvisk at spille på tværs til Deniz Ates. Den pasning blev upræcis, og så løb det hele ud i sandet.

Kort efter var han igen på spil på venstrekanten, men det flade indlæg med retning mod Christian Helev blev clearet af Karlslunde-forsvaret, der havde rigeligt at se til i de første 45 minutter.

Anden halvleg blev indledt med en ny stor Frederikssund-chancen, og igen var det Jægergaard, men han headede Daniel Hackes indlæg over mål.

Derfra lykkedes det så Karlslunde at få lagt et pres på Frederikssund ved at jagte sine egne clearinger, og det gav flere gode muligheder. Til sidst endte det også i et føringsmål, da Filip Bidstrup kom over venstrekanten og ramte Marc Moesgaard med et indlæg. Angriberen headede sikkert bolden ind til 0-1 på Karlslundes første chance i kampen.

Det så ud til at ryste hjemmeholdet de følgende minutter, inden man igen fik samlet sig om spillet, og efter 68 minutter begyndte det igen at brænde på foran Karlslunde-målet. Men en dobbeltchance til første Jonas Brønbech og så Jannich Andersen blev afværget.

Men overtaget blev aldrig helt det samme igen, og gæsterne truede også løbende med at lave det afgørende konstrastød.

To gange burde man have lukket kampen, men Frederik Folkvardsen i Frederikssund-målet var på plads, da først Jakob Kloppenborg og siden Nikolaj Adler kom til kæmpe chancer i de sidste minutter.

Danmarksserien, pulje 1

Frederikssund-Karlslunde 0-1 (0-0)

Mål: 0-1: Mark Moesgaard (54)