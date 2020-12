Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Et dejligt lille rødt underskud

Sport Nordsjælland - 17. december 2020 kl. 17:56 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Den forgangne sæson sluttede i utide, da corona meldte sin ankomst i marts. Turneringen blev afbrudt i marts, inden man kom i gang med det økonomisk attraktive slutspil.

Det er en af forklaringerne på, at Rungsted Seier Capital kom ud af året, der strækker sig fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, med et underskud på 1.072.426 kr.

Det fremgår af årsregnskabet, der blev godkendt på klubbens generalforsamling tidligere i december.

- Såfremt slutspillet ikke var blevet aflyst, var det forventet, at driften ville have udvist et overskud. Ledelsen finder på baggrund af dette, resultatet tilfredsstillende, står der i årsrapporten.

Faktisk er årsresultatet det bedste i fire år. Her har underskuddet ligget mellem to og tre millioner kroner. Man skal tilbage til sæsonen 2015/16 for at finde et overskud på en lille million.

Det velinformerede ishockey-site »Champagnebugten« har regnet ud, at de seneste otte sæsoner sammenlagt har kostet ejerne bag Rungsted Ishockey A/S cirka 10 millioner kroner.

Rungsted Rungsted Ishockey A/S har per 1. maj 2020 en egenkapital på lige knap 1,4 millioner kroner.

I regnskabet oplyses det, at man trods corona-nedlukning håber at kunne gennemføre indeværende sæson uden yderligere kapitaltilførelse.

- Det er ledelsens forhåbninger, at situationen normaliseres senere i regnskabsåret 2020/21, og at virksomheden ikke vil have behov for tilførsel af yderligere kapital, står der i årsregnskabet.