Futsalholdet fra Los Amigos, som består af spillere primært fra Ledøje Smørum Fodbold, spillede 3-3 med de danske mestre i sæsonåbneren, selv om Los Amigos kun havde trænet 40 minutter sammen som optakt. Her et billede fra sidste sæson. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Én træning - og så var de danske mestre tæmmet

Los Amigos fra Smørum er det sorte får i Futsal Ligaen. Men de lagde ud med at spille uafgjort mod de forsvarende danske mestre fra JB Futsal efter at have trrænet bare 40 minutter - på kampdagen.

Sport Nordsjælland - 17. november 2020 kl. 18:10 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

»Practice makes perfect« lyder et engelsk ordsprog. Men hvad nu, hvis man ikke kan træne, fordi man ikke har haltid, og det i øvrigt også ville være for svært at samle truppen, som i det store hele heller ikke er specielt egnet til at spille den sportsgren, man stiller op i? Og når nu de forsvarende danske mestre venter i sæsonens første kamp? Ja, det kan man spørge dem om i Los Amigos - eller LA 12, som de hedder i turneringen - som er Ledøje-Smørum Fodbolds futsalhold i Futsal Ligaen.

