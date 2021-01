Jonas Røndbjerg Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

En kort visit: Røndbjerg hjemkaldt til Staterne

Sport Nordsjælland - 19. januar 2021 kl. 17:08 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det blev til fem kampe og to assist for Jonas Røndbjerg i Rungsted, så er han væk igen. Landsholdsforwarden er blevet kaldt tilbage i USA, hvor han skal træde ind på Vegas Golden Knights farmerhold, Henderson Silver Knights, der spiller i AHL - niveauet under NHL.

- Selvom det blev et kort besøg, var vi glade for at have Jonas som en del af Rungsted Seier Capital holdet, og vi håber at Jonas får succes i det nordamerikanske, skriver Rungsted på dets hjemmeside.

21-årige Jonas Røndbjerg har fået hele sin ishockey-opdragelse i Rungsted, indtil han som 17-årig skiftede til den svenske storklub Vaxjö. Siden blev han drafted af det nyetablerede NHL-hold i Las Vegas og kaldt til Amerika op til sæsonen 2019-2020. Tiden i staterne har dog ikke været særlig succesfuldte. Jonas Røndbjerg har været skadet det meste af tiden og er kun noteret for en enkelt kamp i AHL for Chicago Wolves. Under corona-krisen har han været hjemme i Danmark og trænet med Rungsted igennem et stykke tid, inden en lejeaftale gav ham mulighed for at få noget kamptræning.