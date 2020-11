Mie Skov vil til OL næste sommer i Japan. Foto: Kim Rasmussen

En dame på OL-jagt i herreligaen

Sport Nordsjælland - 10. november 2020 kl. 16:30 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er fire-fem år siden, at 34-årige Mie Skov stoppede sin internationale karriere. Hun har dog holdt sig lidt i gang på Hillerød GIs damehold i elitedivisionen, hvor hun har været en afgørende faktor for, at den nordsjællandske klub har vundet hold-mesterskabet to år i træk.

Succesen har været med til at give Mie Skov mere blod på tanden, og det gav genlyd i den danske sportsverden, da hun for nogle måneder siden luftede ambitionerne om et internationalt comeback og deltagelse ved OL i Tokio - ni år efter hendes første OL i London 2012.

Drømmen har fået ekstra næring efter at det Hillerød-baserede erhvervsnetværk Team Red Performance er gået helhjertet ind i OL-projektet med økonomisk støtte.

- Jeg er så glad for, at de støtter op om det vanvittige projekt, som det er. Det gør, at jeg får en masser håndtag at skrue på. Jeg kan optimere min træning på forskellige måder og deltage i diverse turneringer - hvis corona'en ellers giver lov, siger Mie Skov.

Hele Covid 19-situationen kaster sine lange skygger over OL, og det gør den også over OL-kvalifikationen. Formentlig bliver den europæiske OL-kvalifikation gennemført ved et stævne i april næste år, hvor cirka 70 damesingle-spillere vil kæmpe om cirka fire pladser. Efter lang tids pause fra international bordtennis er Mie Skov ikke i nærheden af at komme i betragtning til de OL-pladser, der bliver fordelt efter verdensranglisten, hun er nødt til at lave et resultat i den frie kvalifikation.

- Det er et nåleøje at komme igennem. Så det gælder virkelig om at have forberedt sig godt og være skarp på dagen, siger Mie Skov.

Debuterer fredag på herrehold Mie Skov er godt i gang. Inden for den seneste tid har hun spillet to turneringer på den svenske tour, hvor hun har spillet sig i finalen.

Hun skulle også have spillet for en klub i den bedste svenske række, men det har hele corona-situationen forpurret. Derfor stiller hun mod forventning op for Hillerød GI - men ikke for kvinderne. Mie Skov har fået dispensation for at stille op på Hillerød GIs herrehold i elitedivisionen.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til at spille nogle kampe, og det bliver sjovt at spille med drengene, siger Mie Skov.

Hun har prøvet det før. Tilbage i 2012 spillede hun for Vedbæk i den bedste danske herrerække.

- Der er en stor forskel at spille mod mænd end kvinder. Mænd har en hel anden fysik. De kan give boldene et helt andet skru, giver Mie Skov, der debuterer for Hillerøds herrehold på fredag mod Virum-Sorgenfri, hvor hun skal op mod etablerede spillere som Mikkel Hindersson, Christian Kongsgaard og Lars Hauth.

Erhvervsnetværk støtter uden bagtanker Det er et nyetableret lokalt erhvervsnetværk i Hillerød, der tilfører vitaminer til Mie Skovs OL-projekt. Det er stiftet at Niels Ole Jensen fra malerfirmaet 10Kanten, og han har foreløbig fået 18 andre Hillerød-firmaer med på den filantropiske tanke. Idéen er at støtte atleter i sportsgrene, der normalt ikke får så stor eksponering.

- Man får ikke eksponering for sin støtte. Kun glæden. Det er ikke nødvendigvis mange penge der skal til for at gøre en forskel, siger Niels Ole Jensen.

Ud over Mie Skovs OL-projekt støtter Team Red Performance i øjeblikket Nordsjælland Håndbolds U17-hold.