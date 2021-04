Nordsjællands Kasper Kisum og HØJs Morten Slundt i de to klubbers seneste indbyrdes møde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

En chance for revanche

HØJ og Nordsjælland Håndbold har mødt hinanden to gange i indeværende sæson i mændenes 1. division. Begge gange har Nordsjælland trukket det længste strå, men HØJ får en ekstra mulighed for at revanchere sig. De to hold har trukket hinanden i lodtrækningen til sjette runde af pokalturneringen.