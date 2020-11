Joachim B. Hansen lå en overgang nummer et i Sydafrika, men en firedobbelt bogey kostede dyrt, og han er nu nede på sjettepladsen. (ARKIVFOTO).

En bold i bushen sendte førende golf-dansker ud af topstrid

En firedobbelt bogey kostede lørdag dyrt for Joachim B. Hansen i Alfred Dunhill Championship, hvor han nu er nummer seks.

Et kiks af de helt store koster formentlig Joachim B. Hansen muligheden for at vinde Alfred Dunhill Championship på European Tour.

Midtvejs på lørdagens runde lå den 30-årige dansker i spidsen for turneringen, men på hul 11 gik det galt for ham.

Joachim B. Hansen brugte således hele otte slag på at komme igennem et par-4-hul. Den firedobbelte bogey betød, at han straks dumpede tilbage i stillingen.

Samlet set endte han med at bruge 73 slag – et over banens par – på lørdagens 18 huller.

Status før fjerde runde, der spilles søndag, er, at danskeren er nede på sjettepladsen og har fem slag op til den førende polak, Adrian Meronk.

Joachim B. Hansen har førhen betalt en høj pris for at kikse et enkelt hul. Sidste år lå han i spidsen i Open de France, men en dobbelt bogey på næstsidste hul betød, at han dengang måtte nøjes med andenpladsen i Paris.

I sidste uge lykkedes det danskeren at hente karrierens første turneringssejr på European Tour med en triumf i Joburg Open.