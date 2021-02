Efter vildt mål: Hattrick til Helsingør

Han scorede et fremragende mål lige før pausen, da Anders Holst lobbede den på helt Michael Laudrupsk manér frem til Oliver Kjærgaard, der i luften og halvt med ydersiden lagde bolden over FC Fredericias målmand Elias Olafsson.

Det kom der til gengæld i 2. halvleg. Her kom Fredericia kom ud med brask og bram. Samtidig hang FC Helsingør efter, og de blev nødt til at begå flere frispark, fordi de kom for sent i tacklingerne. Nikolaj Hansen var heldig ikke at se gult efter to frispark på stribe.