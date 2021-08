Oliver Møllenberg skal i aktion på lørdag i Ringkøbing. Foto: Mads Hussing

Efter grundige overvejelser: Nu skal karrieren tilbage på sporet

Efter en tid med store overvejelser, så skal Oliver Møllenberg tilbage i ringen.

Sport Nordsjælland - 26. august 2021 kl. 15:51 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

I april måned i år boksede Oliver Møllenberg en VM-kamp på udebane i Frankrig. Han led sit første nederlag som professionel bokser, og det førte til en periode, hvor den 20-årige bokser ikke helt vidste, om han skulle fortsætte eller ej.

- Selvfølgelig reflekterer jeg over det - især når man ikke får så meget økonomisk ud af det, som jeg gør. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke bliver rig på det, siger Oliver Møllenberg til Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen blev dog, at han ville fortsætte med boksningen. Både som træner i Gilleleje Bokseklub og som professionel.

- Jeg lægger så mange kræfter i det. Det er det eneste, jeg laver til hverdag. Enten træner jeg boksere eller også træner jeg mig selv, siger han og fortsætter:

- Det er min drøm, og det har været min drøm hele mit liv, så derfor udfører jeg det til punkt og prikke og træner to gange om dagen.

Ungarnsk besøg På lørdag går det løs i Ringkøbing ved et professionelt stævne. Her skal Oliver Møllenberg møde ungarnske Oszkar Fiko. Han er 28 år og har bokset hele 66 professionelle kamp.

Han har vundet halvdelen af de opgør, og han kan karakteriseres som en »journeyman«, der ikke er interesseret i rangering, men som rejser rundt og bokser på andres hjemmebaner.

- Det bliver en hård kamp. Jeg skal møde en journeyman. De har ry for at komme og lægge sig, men der er forskel på journeyman. Jeg møder den bedste.

- Han har 66 professionelle kampe, og han har mødt europamestre og verdensmestre og gået tiden ud med dem. Han har også leveret nogle overraskelser en gang imellem, så det er en opgave, jeg tager rigtig seriøst, siger Oliver Møllenberg, der har tænkt over, hvad der skal ske, hvis det bliver til den forventede sejr.

Tager gerne en titelkamp - Så er jeg tilbage på sporet. Så er jeg ikke bleg for at tage en titelkamp mere. I kender mig, siger han med et stort smil.

- Det bliver en kamp, hvor jeg skal holde ham væk og være over ham. Jeg skal vise, at jeg gerne vil det her og have midten.

- Jeg forventer, det bliver en seværdig kamp, for vi kommer til at ramme hinanden frem og tilbage. Vi vil begge gerne frem, og jeg kommer ikke til at gå baglæns i seks runder, siger Gilleleje-bokseren, der godt ved, at Oszkar Fiko kan slå hårdt.

- Han har pondus bag slagene. Ud af sine 30 sejre er 17 på knockout, så det viser en mand, der godt kan slå, siger han og fortsætter:

- Han har slået folk ud, der er større, end jeg er. Han kommer selvfølgelig for at slå mig ud, men det gør han ikke.

Udover gerne at ville bokse endnu en VM-kamp, så er der planer allerede til november for Oliver Møllenberg.

- I forbindelse med danmarksmesterskaberne, som Gilleleje afholder, er der lagt op til, at der skal bokses en professionel kamp om lørdagen. Og der ved jeg godt, hvem der skal bokse den kamp, siger han.

Lokal opbakning At leve af boksningen kan kun lade sig gøre, hvis der er opbakning i form af sponsorer. Og Oliver Møllenberg har netop fået yderligere opbakning i hjembyen Gilleleje.

SuperBrugsen er gået ind i et sponsorat af den unge bokser.

- I forvejen støtter vi en del lokalt. Inden corona har vi sponsoreret 200 små arrangementer og klubber, siger souschef i SuperBrugsen Gilleleje Christoffer Spaniél og fortsætter:

- Det er første gang, vi går ind i et personligt sponsorat af den størrelse. Det er fordi, vi kan se potentiale i Oliver. At vi potentielt kan få en verdensmester, hvor der kan stå Gilleleje på ham, vil vi rigtig gerne se for byen.

- Når nu han skal ud i verden, og der står Gilleleje Brugsforening på ryggen af ham, er det da meget fedt. Vi vil gerne sætte Gilleleje på danmarkskortet.

Oliver Møllenberg er naturligvis glad for sponsoratet.

- Det er netop det, der gør, at jeg kan holde motivationen oppe. Det er det, der gør, at jeg kan leve af det. Jeg har nogle supergode sponsorer i ryggen, men jeg har brug for flere. Jeg skal også betale husleje og forsikringer, som alle andre mennesker skal, siger han.

Stævnet starter klokken 19.00 på lørdag, og Oliver Møllenberg forventer at skulle i ringen omkring klokken 21.00.