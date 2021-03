Se billedserie Foto: Dennis Hynnecke

Send til din ven. X Artiklen: Efter fem sejre på stribe: Stimen blev brudt i Skive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fem sejre på stribe: Stimen blev brudt i Skive

FC Helsingør havde en stor chance mod Skive, men den blev misbrugt, og da FC Helsingør er gode i forsvaret, så endte sidste kamp i grundspillet i 1. division uden mål.

Sport Nordsjælland - 19. marts 2021 kl. 20:48 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

FC Helsingør har kæmpet sig igennem den ene halvskidte græsbane i Jylland efter den anden, og det er blevet til sejre hver gang.

Den stime blev dog brudt, da holdet besøgte Skive her til aften. For hverken Helsingør eller Skive formåede at score på de få chancer, der var i kampen.

For anden gang til en kamp i Skive var der tilmeldt en demonstration ved Skive Kunstmuseum. Denne gang var det Skives fans, der demonstrerede for flere fans på stadion, og samtidig er det så heldigt, at man kan se banen fra Skive Kunstmuseum.

Der var også en håndfuld fans af FC Helsingør, der stod i nærheden af demonstrationen, og som man kunne høre kampen igennem.

De fans kunne måske lige så godt have været på stadion sammen med de mange klubfolk fra Skive IK, der så fodbold fra klubhusets terrasse, og som ikke så ud til at have andet formål med at være på stadion end at se fodbold.

1. division, grundspil Skive IK-FC Helsingør 0-0

Advarsler: Frederik Mortensen (28), Skive IK, Emil Søgaard (53), Skive IK, Sebastian Denius (59), Skive IK, Nicolai Dohn (72), Skive IK, Jacob Vetter (74), Skive IK

Skive IK: Marcus Bobjerg - Jacob Dehn Andersen, Frederik Fisker, Jacob Vetter (86: Mikkel Lassen), Emil Søgård - Jeppe Petersen (68: Nicolai Dohn), Frederik Mortensen, Sebastian Denius (68: Mikkel Jespersen), Frederik Santos (86: Mads Agger) - André Bjerregaard - Thomas Dalgaard (40: Oliver Haurits).

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Hans Christian Bonnesen (84: Mihkel Ainsalu), Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen - Lucas Haren (57: Tonni Adamsen), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Anders Holst (73: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard (57: David Boysen) - Callum McCowatt (57: Liam Jordan). Frederik Mortensen (28), Skive IK, Emil Søgaard (53), Skive IK, Sebastian Denius (59), Skive IK, Nicolai Dohn (72), Skive IK, Jacob Vetter (74), Skive IKMarcus Bobjerg - Jacob Dehn Andersen, Frederik Fisker, Jacob Vetter (86: Mikkel Lassen), Emil Søgård - Jeppe Petersen (68: Nicolai Dohn), Frederik Mortensen, Sebastian Denius (68: Mikkel Jespersen), Frederik Santos (86: Mads Agger) - André Bjerregaard - Thomas Dalgaard (40: Oliver Haurits).Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Hans Christian Bonnesen (84: Mihkel Ainsalu), Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen - Lucas Haren (57: Tonni Adamsen), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Anders Holst (73: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard (57: David Boysen) - Callum McCowatt (57: Liam Jordan). Der var ingen skud indenfor målrammen i de første 45 minutter, hvor højdepunktet var, da Anders Holst lavede lobbet igen over modstandernes forsvar.

Denne gang var destinationen Lucas Haren, der dog ikke ramte bolden rigtigt. Det havde været et mål på højde med målet på hjemmebane mod Fredericia, hvor han serverede samme slags bold for Oliver Kjærgaard.

I 2. halvleg kom der mere gang i sagerne. Her havde Nicklas Mouritsen FC Helsingørs største chance, da Philip Rejnhold spillede ham fri på kanten af feltet, men Marcus Bobjerg i Skive-målet fik den sendt til hjørnespark.

Skive havde også flere gode muligheder. Den største tilfaldt Mads Agger til allersidst, hvor han lige var kommet på banen. Men bolden fik Kevin Stuhr Ellegaard fat i.

Mads Agger fik igen en mulighed i allersidste minut, men den bold blev også blokeret, og hans hovedstød i overtiden gik forbi målet.

Det blev ikke til mere for nogle af holdene, og FC Helsingør ender på den fjerdeplads, som de også havde inden kampen, og som ikke kunne røres, og Skive bliver på sidstepladsen, før de går ind til de sidste ti livsvigtige kampe for at overleve i 1. division.