FC Nordsjællands Lucas Lykkegaard - her med ryggen til i duel med FC Københavns Rasmus Højlund - er en "rigtig" Farum-dreng og fik søndag debut i Superligaen for FCN.

Efter 14 år i klubben - debut mod FCK

18-årige Lucas Lykkegaard har spillet i Farum Boldklub, siden han var fire år gammel. Søndag fik han så Superligadebut mod FC København.

14. december 2020

Med 12 minutter tilbage af FC Nordsjællands hjemmekamp mod FC København blev der skrevet endnu et lille stykke historie for hjemmeholdet.

For ind på banen kom den 18-årige Lucas Lykkegaard og erstattede svenske Daniel Svensson som venstreback, og dermed var der debut til en »rigtig« Farum-dreng.

- Jeg har altid spillet i Farum og bor lige herovre, siger Lucas Lykkegaard og kaster med hovedet i retningen af villakvarteret lige bag Right to Dream Park.

- Så det er super stort for mig både som spiller og person, fordi jeg har spillet her hele mit liv. Det har været en af mine drømme - og så endda på hjemmebane og mod FCK. Det har været stort.

- Jeg ved ikke, om min familie er kommet ind på stadion, men jeg håber, de så med hjemmefra.

Selv om FC Nordsjælland med jævne mellemrum giver debut til unge spillere fra klubbens egne ungdomsafdelinger - i Danmark eller Ghana - så er det sjældent, at der dukker en ægte Farum-spiller op. Den seneste var Marcus Ingvartsen, der nu spiller i Union Berlin i Bundesligaen.

Nu kan den liste så tilføjes endnu et navn, og det vil nok overraske de fleste, da Lucas Lykkegaard er kommet lidt ind fra siden i denne sæson. For ikke at sige »ud af det blå«.

- Jeg har været korsbåndsskadet, så jeg vidste ikke helt, hvornår det kunne komme (Superligadebuten, red.). Planen har ikke været så klar, som den var før, efter skaden. Så det er et stort skridt for mig, at jeg er kommet tilbage, siger Lucas Lykkegaard.

- Jeg har haft nogle følgeskader, så jeg har for alvor først været tilbage i denne sæson.

Kom med i sommer FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, så allerede i sommers, at der kunne blive brug for Lucas Lykkegaard i efteråret, og derfor kom backen med på træningslejr.

- Han fik en korsbåndsskade som U17-spiller og har været væk i halvandet års tid, før han er kommet helt tilbage. Han har haft et fint år på U19 og er langsomt kommet igen. I takt med vores skadessituation på backpladserne, hvor vi har haft alle fire - to i venstre side og to i højre - har været ude, så er både Lykkegaard og Daniel Svensson kommet op, siger Flemming Pedersen.

- Vi har hele tiden haft ham i tankerne, og han var også med på træningslejren i sommer. Jeg tænkte, at vi ville få brug for ham i løbet af efteråret, så det har hele tiden ligget i baghovedet. Han træner ikke med fuld tid, fordi han stadig går i skole, men han er en spiller, vi regner med i fremtiden

Lige nu går fremtiden dog kun til sommer, hvor hans kontrakt med klubben udløber, og han bliver seniorspiller.

- Så vi må se, hvad der sker. Jeg håber bare, at jeg kan fortsætte med at spille i denne her klub, siger Lucas Lykkegaard.

- Lige her og nu går jeg stadig i skole, så der skal struktureres en plan, så jeg både kan gå i skole og spille bold, så det bliver noget med både Superliga og U19 på samme tid.

- Men der er kommet en mulighed, og den vil jeg tage og få det bedste ud af det. Det er uheldigt at der har været skader hos de andre, men jeg klør bare på.

FC Nordsjælland har både haft både Martin Frese, Oliver Villadsen, Mohammed Diomande og Mads Døhr Thychosen ude i perioder, hvilket altså har givet plads på backen til Lucas Lykkegaard og Daniel Svensson til at træne og spille med Superligaholdet.

Skrap konkurrence, men det har været en god oplevelse, lyder det fra Lucas Lykkegaard.

- Mads Døhr Thychosen er en top-fyr, som har sagt nogle gode ting til mig. Det samme med Oliver Villadsen. Og det har generelt været nemt at komme op i truppen. Man bliver taget godt i mod. Så jeg ser det ikke så meget som konkurrence, men som nogle medspillere, der prøver at hjælpe mig, siger Lucas Lykkegaard, der er årgang 2002 og har syv ungdomslandskampe for Danmark.

Hans mørke hår og meget brune øjne afslører dog også, at han måske nok er fra Farum, men hans mor er af chilensk oprindelse. Det ved de i øvrigt godt i Chile, hvor fodboldforbundet også holder øje med højrebackens udvikling.