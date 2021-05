Artiklen: EM-semifinalist klar for Hillerød

Hillerød Badmintonklub har de senere år haft svært ved at leve op til fortidens meritter, men måske er nye tider på vej. 1. divisionsklubben har sikret sig den tidligere topspiller Mads Conrad Petersen som spillende cheftræner, og nu følger finnen Kalle Koljonen med fra Greve, hvor de to tidligere har været holdkammerater.

- Kalle og jeg spillede i sidste sæson i samme klub, og jeg oplevede en dejlig åben og frisk person, som tilmed vandt flertallet af sine 1. herresingler i Badmintonligaen. Han har udover spillemæssige kvaliteter en fighterevne udover det sædvanlige, og han er ikke bange for at vise følelser på banen, hvilket jeg synes passer godt ind i det vi gerne vil stå for i Hillerød, siger Mads Conrad-Petersen til klubbens hjemmeside.