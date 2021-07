Slangerup Speedways Mikkel Michelsen vandt lørdag EM-serien efter sidste runde i polske Rybnik. Nu skal han ud og finde flere sponsorer, fordi han skal deltage i VM-serien i den kommende sæson, og det koster en masse penge. Der skal køres 10-12 ekstra løb, og det inkluderer rejser og hotelophold for Mikkel Michelsen og hele teamet. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

EM-sejr koster: Slangerup-kører skal finde flere penge

13. juli 2021 Af Mads Hussing

Slangerup-køreren Mikkel Michelsen skal køre hele Grand Prix-serien i 2021-22, og det kommer til at koste.

Der blev jublet lørdag aften i Rybnik i Polen. Speedwaykører Mikkel Michelsen - der kører for Slangerup - vandt europamesterskabet i Speedway foran landsmanden Leon Madsen, der også tidligere har kørt for Slangerup.

Titlen betyder, at Mikkel Michelsen nu er at finde i den VM Grand Prix-serien i den kommende sæson.

- Det er rart at blive europamester, men det var grand prix-billetten, der var det vigtige, siger Mikkel Michelsen, da Frederiksborg Amts Avis fanger ham et par dage efter triumfen.

- Det betyder rigtig meget. Det er der, det handler om at være med. Jeg var med sidste år på grund af skader og afbud, men det var et dårligt år. Jeg kørte skidt, og materialet præsterede dårligt, siger Mikkel Michelsen og fortsætter:

- Jeg havde mest lyst til at sige nej, men så ville jeg nok ikke få chancen igen. Det gav mig en masse erfaring, og nu er der kommet styr på tingene. Jeg har tre mekanikere og nye cykler.

Han kom ind til finaleaftenen med et lille forspring, og det formåede han at holde hele aftenen.

- Det var et spændende løb, og jeg havde en udmærket aften, siger Mikkel Michelsen lidt underspillet.

- I finalen vidste jeg, at jeg bare skulle bruge et point. Jeg får en kanonstart, men jeg laver en lille fejl undervejs. I øjenkrogen kan jeg godt se, at Leon gerne vil kapitalisere af min fejl, og han kørte forbi mig. Resten af løbet kørte jeg sikkert, siger Mikkel Michelsen, der vandt i den polske by Rybnik. Det er der Slangerup-køreren bor til hverdag.

- Det var en fed følelse at vinde i min egen by, siger Mikkel Michelsen, der også blev europamester for to år siden, men denne gang betød det mere.

- Det ramte mig hårdere følelsesmæssigt end for to år siden. Denne her sejr dedikerer jeg til min far og min onkel, for uden dem var jeg ikke, hvor jeg er i dag, siger speedwaykøreren, der ikke forventer at lave om på hverken holdet i ryttergården eller på sig selv, når nu den står på VM-serie næste år.

- Jeg er både fysisk og mentalt et godt sted. Jeg kunne faktisk ikke være et bedre sted end lige nu. Så jeg skal ikke jonglere med noget lige nu.

- Jeg har de mekanikere og den manager, som jeg skal have. Det slår jo altid gnister på sådan et hold, når der skal præsteres, men sådan skal det være, siger Mikkel Michelsen, der til gengæld skal ud og rejse nogle flere penge.

- VM er ren prestige. Det er ikke for pengenes skyld, men for prestigen. Så der skal rustes op økonomisk. Der bliver kørt flere løb, der bliver flere rejser og flere hotelregninger at betale.

- Der skal køres 10-12 runder, og det koster en masse penge. Jeg skal ud at finde nogle flere sponsorer.

- VM er ikke en guldgrube, når man ser på de omkostninger, der følger med, siger køreren fra telefonen i Italien, hvor han ferierer efter triumfen.

- Jeg havde et lille hul i kalenderen nu, så allerede for en måned siden bestilte jeg en tur til Italien, siger køreren, der også fortæller, at han har talt med ledelsen i Slangerup.

- Jeg har også lovet at vende tilbage til Slangerup igen, siger han.