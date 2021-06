Se billedserie Kampens dramatiske højdepunkt kom til sidst, hvor de fleste spillere og en leder fra hjemmeholdet var oppe at toppes. Foto: Mads Hussing

Dramatisk slutning i udramatisk kamp

Sport Nordsjælland - 12. juni 2021

Birkerød havde igen spillet og chancerne, men modstanderne scorede målene, og så tabte holdet 2-1.

Kampens eneste dramatiske hændelse foregik til allersidst. Kampen var ellers i lange perioder præget af to hold, der ikke havde travlt. Birkerød pressede dog mest på, selvom det var hjemmeholdet, der havde brug for sejren. Den fik de dog også til sidst, da Birkerød for gud ved hvilken gang her i foråret klokkede i det i forsvaret og forærede modstanderen et mål.

Dramatikken begyndte i de allersidste minutter, hvor der blev gået for hårdt til KFUM's Anders Hornbæk, som valgte at kvittere med at lave en tackling, efter dommeren havde fløjtet for frispark.

Det gav en større tumult mellem de fleste af spillerne og en enkelt leder fra KFUM, og det endte med et rødt kort til Anders Hornbæk, samt to gule kort - et til hvert af holdene.

Det ændrede ikke ved det faktum, at KFUM løb med sejren efter en kamp, hvor Birkerød igen-igen havde fortjent bedre.

KFUM kom foran, Troels Cilius udlignede, men ti minutter før tid koksede det hele i Birkerøds forsvar, og så kunne Asbjørn Wulff Helge altså score sit andet mål i kampen.

Før det havde først Sebastian Nejstgaard brændt en gigantisk chance, Simon Vollesen skulle have sparket indenfor målrammen, da han havde et frit skud fra 13-14 meter, og Mads Bagger burde have scoret, da han var helt fri med KFUM's målvogter Kasper Andreassen Sort.

Birkerød er rykket ned i Sjællandsserien. Det ændrede dagens resultat ikke på. KFUM kæmper med i toppen, og for dem var det tre meget vigtige point.

Birkerød og træner Benny Gall har tre kampe tilbage af sæsonen, og de har ikke andet end æren at kæmpe for. De har indtil nu spillet fire kampe i nedrykningsspillet, og alle fire kampe er endt med nederlag.