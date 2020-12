Dobbelt guld til Sigma

Her viste Mia Steen Duus sig især stærk i forhold til sølvvinderen Kristine Norby fra Gentofte Svømme Klub, da der skulle duelleres i brystsvømning. For Gentofte-svømmeren havde ellers tagde føringen med godt et sekund efter rygsvømningen, men da brystsvømningen var overstået, førte Mia Steen Duus med næsten fem sekunder, og så blev guldet ellers bare crawl'et hjem i tiden 4:41.47.

Sigmas guld nummer to blev sikret af OL-håbet The Blomsterberg i 200 meter bryst. Her vandt hun med bare 13 hundredele af et sekund i tiden 2:23.04 foran Gentoftes Clara Rybak-Andersen. Anne Wermuth fra Hovedstadens blev treer.