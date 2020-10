Djourou klar til Randers

- Der vil være noget erfaring i ham, hvor han kan være med til at dirigere. For tempoet vil alt andet lige været noget langsommere, end han har været vant til. Han er stadig hurtigt i hovedet og har derfor tid til at dirigere med andre. Det er nogle gange det, vi mangler på vores hold - kommunikationen, siger Flemming Pedersen.

- Ikke fordi spillerne ikke kan, men fordi de i mange situationer har rigeligt at gøre med sig selv. Så er der ikke noget overskud til at hjælpe andre. Der vil dem, der kommer fra højere niveau, have noget mere tid og vil bidrage på den måde.

Hvis Johan Djourou og Kian Hansen bliver sat sammen i forsvaret, vil det helt uhørt - i FC Nordsjælland-regi - betyde et centralt samarbejde mellem to spillere på henholdsvis 33 og 31 år på et par udsatte pladser, hvor ungdommelige fejl har kostet FCN mange gange. Men det er nu ikke udtryk for, at FCN kigger på ældre spillere til forsvaret i stedet for at satse på de unge.