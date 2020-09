Nicolai Johannesen (tv.) - her i kamp for Hvidovre mod Hillerød - er ny mand i netop Hillerød. Foto: Rudi Dalsgaard

Divisionserfaring til Hillerød

- Det er et scoop, vi har lavet. Nicolai kommer med rutine, erfaring og kvalitet. Det hele er kommet hurtigt i stand, og vi har haft nogle gode snakke om de værdier, vi har her i Hillerød Fodbold. Nicolai deler de værdier, vi dyrker hos os, og han kommer til for at kickstarte sig selv igen, samt finde glæden ved fodbolden, udtaler Hillerøds sportsdirektør, Jackie Rasmussen.