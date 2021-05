En spiller som Jacob Steen Christensen (th.) får en større rolle i FC Nordsjællands kommende kamp mod FC Midtjylland, hvor indpiskeren Mads Døhr Thychosen sidder over med karantæne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Disse spillerer skal lukke karantænehullerne hos FCN

Sport Nordsjælland - 01. maj 2021 kl. 13:21 Af Rudi Dalsgaard

FC Nordsjælland leverede noget af et resultat i mandags, da mesterskabsfavoritterne fra FC Midtjylland blev slået 3-2 på kunstgræsset i Farum.

Søndag venter så det omvendt opgør i Herning, hvor hjemmeholdet både vil have noget af revanchere og skal bruge en sejr for at holde sig forrest i kampen om DM-guldet.

Så der venter endnu en stor opgave for FC Nordsjælland, og den er ikke blevet mindre af, at FCN er blevet ramt af karantæne til både forsvarsspilleren Mads Døhr Thychosen og angrebsesset Kamaldeen Sulemana.

- Der kommer til at mangle noget individuel kvalitet, som Kamaldeen giver, og som man kan se, at Midtjylland er bange for. Og så kommer til til at mangle Døhrs energi, styring og konstante opbakning. Så må vi se, om der kan komme noget andet godt ud af det, siger FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, med henvisning til, at der helst skal være nogle andre, der udfylder de huller.

- Det kunne være sådan en som »Jaxe« (Jacob Steen Christensen, red.), der kommer til at træde endnu mere i karakter - og det samme med Peter Vindahl. Det er spillere, der har været her i længere tid, og de kan gå ind og overtage. Så det er specielt de to i forhold til at lede holdet verbalt, siger Flemming Pedersen.

- Når det kommer til den individuelle kvalitet, har vi set både Simon Adingra og Ibrahim Sadiq trænge sig på. Der er nogle gode alternativer til Kamaldeen.

Skal komme indefra Men hvis man tror, at man så vil se Flemming Pedersen og resten af FCN-staben stå og tale med for eksempel Jacob Steen Christense om, at han skal sørge for at skrue op for lederskabet på banen, tager man fejl.

- Det er ikke noget, vi vil italesætte på den måde. Det gør vi kun, hvis nogen skal have et skub, og vi så stiller nogle forventninger og krav til dem. Men vi venter i første omgang for at se, hvor meget der kommer indefra. Hvis spillerne selv finder det frem, bliver det så meget stærkere i fremtiden, siger Flemming Pedersen.

- Det så vi efter OB-kampen, hvor anførergruppen kalder truppen sammen og de sammen krævede noget mere af hinanden. Det bliver så meget stærkere, når man har is i maven og hviler i det, så de får en chance for at træde i karakter - i stedet for at det er en eller anden chef, der går rundt og styrer det hele og siger, hvad alle hver især skal gøre.

Med nederlag i mandags tabte FC Midtjylland et stort skridt i kampen om mesterskabet, som nu igen er trukket helt sammen i toppen, hvor FCM har 53 point - ét mere end Brøndby på andenpladsen.

Derfor har midtjyderne meget på spil, og man må forvente et meget opsat midtjysk hold på eget græs søndag, hvor man tidligere har haft stor succes med at tryne FC Nordsjælland - specielt fysisk.

Det var da også noget af det, de manglede i mandags, hvis man lyttede til meldingerne fra FC Midtjylland-lejren efter kampen.

- De snakkede selv om, at der manglede noget energi og power, så vi går ud fra, at de vil prøve at komme endnu tættere på os for at få ødelagt vores rytme i spillet. Det kan være, de ændrer lidt i nogle positioner eller går endnu tættere i mand-mand-spillet, siger Flemming Pedersen.

- Men vi tænker mere på, hvad det var, der gjorde, at de ikke havde den samme energi og power, som de havde mod FC København. Kunne det også været noget taktisk? For vi tænker jo også i, hvordan vi kan tage noget energi og power ud af dem.

Her bliver nøglerne at være bevægelige og sikre i pasningsspillet, når midtjyderne kommer tromlende for at sætte sig på kampen fra start.

Der er kampstart søndag klokken 18.00 i Herning.