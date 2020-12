Disciplinen skal være større

Et direkte rødt kort for at sige »Fuck off, ref« og en udvisning efter to gule kort, hvor det ene var for at råbe ned på en liggende modstander.

FC Nordsjællands ghanesiske profiler, Abu Francis og Kamaldeen Sulemana, har raget lidt uheldig opmærksomhed til sig på det seneste, og laver man en optælling af advarsler til FC Nordsjællands Right to Dream-spillere, så danner der sig et billede af, at de får mange advarsler.