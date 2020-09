FC Nordsjællands Mohammed Diomande under 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 13. september 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Diomande har banet vejen

Mohammed Diomande er ved at slå sit navn fast i Superligaen og drømmer om at spille for FC Barcelona. Men han er samtidig forgangsmand for de ivorianske spillere i FC Nordsjælland og Right to Dream-verden.

Sport Nordsjælland - 19. september 2020 kl. 09:01 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er ikke til at tage fejl af for tiden. For med sit afblegede hår på toppen af hovedet, skiller 18-årige Mohammed Diomande sig ud på fodboldbanen ren visuelt. Men prognoserne lyder på, at det ikke varer så længe, før alle ved, hvem Mohammed Diomande er, uanset hvilken hårfarve han måtte vælge. For på banen vil hans spil gøre, at han skiller sig ud. Som da han slog en knivskarp bold ud til Kamaldeen Sulemana, som lagde op til Mikkel Rygaards scoring til 2-0 mod Brøndby i søndags. Nå ja, og så scorede han jo også selv til 1-0.

