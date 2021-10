Mikkel Palmer i opgøret mod Skive. Foto: Erling Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Det sjove forsvandt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det sjove forsvandt

Sport Nordsjælland - 04. oktober 2021 kl. 16:02 Kontakt redaktionen

Håndbold: Mikkel Palmer er løst fra sin kontrakt med Nordsjælland Håndbold efter eget ønsk

René Larsen

Sporten FAA

Da Nordsjælland Håndbold fredag aften hentede sæsonens første sejr i Ribe-Esbjerg var det uden Mikkel Palmer på holdkortet. Stregspilleren blev hjemme og det er ikke for at komme igen. Han er efter eget ønske blev løst fra sin kontrakt med Nordsjælland Håndbold.

- Det er ikke sjovt længere, begrunder Mikkel Palmer sit pludselige stop.

Efter at han er blevet omskolet til stregspiller, så har han ellers fået en større rolle på Nordsjællands mandskab, og selv om Nordsjælland har hentet to nye stregspillere til truppen i sommer, så er det blevet til spilletid og en rolle på det nyoprykkede ligahold for Mikkel Palmer.

Ved siden af håndbold læser han til maskinmester. Han forventer at blive færdig til sommer, og allerede nu har han startet en lille enkeltmandsvirksomhed op, der løser praktiske opgaver for private og virksomheder. Det fylder også kalenderen ud.

- Jeg bruger utrolig meget tid på håndbold. Jeg træner fire gange om ugen, og så er der kamp i Jylland hver anden uge. Jeg kan ikke længere mobilisere glæden og lysten, siger 25-årige Mikkel Palmer.

Han fortalte holdkammeraterne om sin beslutning torsdag i sidste uge efter at have fået grønt lys fra Nordsjællands sportslige ledelse.

- Jeg kunne se på Palmer, at der faldt en sten fra hans hjerte, da han fik fortalt os om sit ønske. Det havde tydeligvis tynget ham, fortæller sportschef Jørn Blom Hansen og fortsætter:.

- Vi er gået med til at ophæve kontrakten. Folk skal være glade for at spille håndbold i Nordsjælland. Ellers giver det ingen mening, men det er da rigtig ærgerligt.

Palmer har gjort det godt og har udviklet sig meget efter at han er blevet omskolet til stregspiller. Han har fået spilletid i ligaen Så umiddelbart kunne det lyde som et mærkeligt tidspunkt at stoppe på, men det hele hænger ikke sammen for ham, anerkender sportschefen.

For Mikkel Palmer er det ikke et farvel til håndbold. Han fortsætter med at være ungdomstræner og vil også spille på et lidt lavere niveau.

- Jeg har sagt til Nordsjælland, at hvis de er på bar bund, så vil jeg gerne springe til og hjælpe, siger Mikkel Palmer.

Nordsjælland Håndbold vil i første omgang se om de kan dække hullet internt. Spørgsmålet om, hvad der skal ske med stregpositionen er blevet skubbet lidt i baggrunden af, at venstrebacken Kasper Kisum - som det kan læses andetsteds - har brækket sin ene tommelfinger og er blevet opereret.