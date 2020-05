Tobias Jørgensen og Nordsjælland er sendt til tælling igen. Foto: Thomas Olsen

Sport Nordsjælland - 25. maj 2020 kl. 21:07 Af René Larsen

- Det er spil for galleriet og spild af tid. Det er nordkoreanske tilstande.

Sådan lød det allerede midt på eftermiddagen i går fra Nordsjællands sportschef Jørn Blom Hansen flere timer inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Håndbold Forbund skulle finde sted.

Her var der nemlig intet håb om, at repræsentskabsmødet ville komme Nordsjælland, Odder og EH Aalborg i møde. Repræsentantskabsmødet skulle blot være en blåstempling af den beslutning, som Udvalget for Professionel Håndbold under DHF tog allerede midt i april.

- Vi har jo ikke engang mulighed for at være til stede på mødet for at tale vores sag, siger Jørn Blom Hansen.

Selve repræsentantskabet skulle samles på Hotel Scandic i Kolding. Under normale omstændigheder skulle der være 51 repræsentanter til stede, men så mange må man ikke samles i disse corona-tider.

- Så hver region i Danmark møder op med en person, som har fuldmagter med fra deres område. Der står ganske vist i lovene, at man ikke kan give fuldmagt til repræsentantskabsmødet, men det har man tilsyneladende valgt at se bort fra, siger Jørn Blom Hansen.

Og det er langt hen ad vejen billedet på konflikten.

De tre klubber anker mod, at Dansk Håndbold Forbund træffer nogle vidtgående beslutninger, der ikke er funderet i forbundets love.

- Der er jo ingen, der kunne have forudset, at vi ville stå i den situation, som vi står i. Men så burde man også træffe nogle beslutninger, der tager højde for det, siger Jørn Blom Hansen.

Nordsjælland, Odder og EH Aalborg beder til, at Dansk Håndbold Forbund suspenderer nedrykningen fra ligaen og udvider de to rækker med et hold i næste sæson. Så er der ingen, der kan føle sig uretfærdigt behandlet, mener de.

- Vi vil gerne have det afsluttet på en ordentlig måde, siger Jørn Blom Hansen.

For sagen er ikke slut endnu trods repræsentantskabsmødets beslutning. Allerede i fredags havde de tre klubber skrevet til Danmarks Idræts-Forbunds appelinstans om at gå ind i sagen, og de tre klubber håber, at DIF kan omstøde beslutningen.