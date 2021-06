Se billedserie Christian Eriksen blev massivt hyldet i Parken. Nu rykker landsholdet til hans tidligere hjemmebane i Amsterdam. Foto Scanpix Foto: Jonatan Wibe/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Det danske landshold spiller på Christians hjemmebane

Ikke nok er datoen 26. juni en stor dato for danske fodboldfans, men det stadion, der skal spilles på, betyder også meget for Danmark.

Sport Nordsjælland - 25. juni 2021 kl. 19:40 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

26. juni. Det er en dato, der for alvor har printet sig ind i dansk fodbold. Det var på den dato, hvor John »Faxe« Jensen ramte den »lige i røven«, og hvor Kim Vilforts mål fik samtlige danskere til at synge »Alles ist vorbei« til tyskerne. Danmark vandt EM på den dato i 1992 med en finalesejr på 2-0 over den store nabo i syd. Det er i øvrigt seneste gang, at det danske hold har vundet en knockout-kamp ved et europamesterskab.

Her præcis 29 år senere står Danmark i en ottendedelsfinale ved EM. Den kamp er mod Wales og spillerne er rykket fra Helsingør til Amsterdam, da kampen skal spilles på Johan Cruijff Arena. En by og en klub, der har stor betydning for mange danske fodboldspillere.

Store danske stjerner har gennem tiden været igennem Ajax' store fodboldmaskine. Og på det nuværende landshold har ikke mindst Christian Eriksen spillet for holdet, men også Nicolai Boilesen og Kasper Dolberg.

- Vi spiller på Christians gamle hjemmebane, som landstræner Kasper Hjulmand sagde på pressemødet fredag sen eftermiddag.

- Hvis der er en klub udenfor landets grænser, der har betydet noget for dansk fodbold, så er det her.

- I mange mange år har Ajax fundet talenter i Danmark. De har været med til at udvikle danske landsholdspillere, siger Kasper Hjulmand og fortsætter:

- Der er en meget stor grad af connection mellem byen, Ajax og Danmark.

- Christian tog hjemmefra, da han var 16. Det er hans andet hjem. Vi har også Dolberg og Boile, der har spillet her. Jeg har været her ekstremt meget.

- Jeg føler mig i familie med Ajax' filosofi. Vi har stor forbindelse til denne her by. jeg håber, at alle i Holland vil føle det samme i morgen, så de kommer i rød/hvide trøjer.

Landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg er også glad for at spille i Amsterdam.

- Det er et legendarisk stadion med en helt vildt stor klub, der spiller her til daglig. At vi kan få lov til at være med til en fodboldfest her, betyder meget for os.

- Vi håber på et positivt resultat, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fyre den af og få den bedst mulige oplevelse, siger Pierre-Emile Højbjerg og fortsætter:

- Det er en stor ære at få lov til at spille på det her stadion, for det har haft mange legendariske spillere gennem tiden.

På spørgsmålet om, Kasper Schmeichel tror på stor dansk støtte på grund af den forbindelse var svaret:

- Jeg ved det ikke, men vi får at se i morgen. Jeg har aldrig spillet her. Jeg har kun set det på tv.

- Jeg ved, at der kommer mange danske fans, og der kommer også mange hollandske fans. Jeg håber, at de hepper på os og ikke på Wales.

Kasper Hjulmand håber også på en stor støtte fra lægterne.

- Vi har hørt om så mange mennesker, der drøner til Amsterdam.

- Hele den opbakning og støtte og kærlighed vil vi forsøge at omsætte og få ned i benene.

- Vi har et stærkt hold, der er kompetitivt mod hvem som helst - også mod Wales i en ottendedelsfinale, siger landstræneren.

Kampen begynder klokken 18.00 i Amsterdam.