Pæn afsked med publikum

Sport Nordsjælland - 08. december 2020

Nordsjælland Håndbold fik taget flot afsked med sit publikum. Der resterer ganske vist tre kampe endnu i år, men aftenens sejr over Grindsted var den sidste, hvor der blev lukket tilskuere ind.

De blev vidner til en overbevisende præstation af Nordsjælland - måske sæsonens hidtil bedste over et Grindsted-hold, der forleden besejrede Skive med hele ti mål. Nordsjælland vandt 30-24.

Nordsjællands sejr betyder desuden, at Nordsjælland går forbi Skive i tabellen og dermed atter indtager førstepladsen efter 12 spillerunder.

Nordsjællands svenske målmand Marcus Holmén stod helt over i opgøret mod HEI forleden, og han er fremdeles plaget af hofteproblemer. Svenskeren var skrevet på holdkortet i afftes, men det var udelukkende for at kunne sparre med sin sædvanlige kollega Frederik Andersson, mens Frederik Petersen var hevet op som andenmålmand fra Hillerød HKs 3. divisionshold.

Frederik Petersen opnåede tilbage i 2013 fire kampe for Nordsjælland Håndbold, men det blev ikke til en femte i aftes. Det var der ikke behov for. Frederik Andersson stod en stor kamp og havde væsentlige aktier i, at Nordsjælland fra start fik skabt et hul ved at bringe sig foran 4-1.

Hvor det har knebet lidt forsvarsmæssigt på det seneste, så fik Nordsjælland lukket godt af. Grindsted havde sine problemer med det 5:1-forsvar, som Nordsjælland en smule uvant praktiserede fra start. Men det virkede upåklageligt, og Nordsjællands føring var midt i halvleg oppe på seks mål, da Jeppe Cieslak gjorde det til 11-5 i en kontra. Siden gjorde Andreas Nielsen det også til 15-9 fra stregen, inden Grindsted i slutningen af halvlegen fik hentet en smule ind.

Unge Thomas Kjærgaard blev hevet ind på højreback i et par minutter for at få lidt mere kamperfaring. Han kom til to afslutninger uden held og måtte fra 2. halvlegs start ud på bænken igen.

Nordsjælland startede koncentreret op, selv om Grindsted fik reduceret på halvlegens første mål. Men Nordsjælland holdt fokus og fik i den periode spillet godt op til Kasper Kisum, der gav Grindsteds målvogter Christian Wetche trækken for ørene.

Medens Grindsted havde Rolf Ravn ude med en udvisning øgede Nordsjælland yderligere, og det afgjort, da stregspilleren Andreas Nielsen gjorde det til 25-15 små 12 minutter inde i 2. halvleg.

Så var kampen reelt afgjort, og det handlede derfra om at holde koncentrationen op og ikke give Grindsted en fornemmelse af, at der var noget at hente. Det lykkedes så udmærket, at der til sidst også blev råd til at give spilletid til de yderste mandater i truppen.