Nichlas Hald får ekstra forsvarsopgaver, mens Kasper Kisum er ude med en skade.

Den røde lampe er hængt ud

Sport Nordsjælland - 08. oktober 2021 kl. 15:16 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der skulle bare en sejr til for at tænde håndboldfeberen i Nordsjælland. Oven på fem nederlag vandt Nordsjælland senest på udebane over Ribe-Esbjerg i mændenes håndboldliga, og de to point har gjort godt på mange fronter. Blandt andet på tilskuerinteressen. Nordsjælland Håndbold kunne fredag melde alt udsolgt til lørdagens kamp mod GOG i Helsinge Hallen, der har en officiel kapacitet til 1400 tilskuere.

- Vi glæder os til at spille kampen, og de første 12-13 minutter kommer til at få stor betydning for, hvordan det hele kommer til at gå, siger cheftræner Simon Dahl.

Han er trods den seneste sejr over Ribe-Esbjerg en smule bekymret. I den kamp måtte holdets farligste skytte, Kasper Kisum, side på bænken i de sidste minutter med is på den ene tommelfinger. Det viste sig at et brud, og Kisum er således ikke med i lørdagens kamp. I forvejen er en anden bagspiller Matias Campbell ude med knæproblemer, og forleden meddelte stregspilleren Mikkel Palmer, at han ønskede at stoppe karrieren på topplan.

Dermed er bredden i truppen stærkt decimeret.

- Vi er de folk, som vi er. Og med dem har vi lavet en plan, så vi tror, at vi har en håndboldkamp på lørdag, siger Simon Dahl.

Han har skulle finde nogle nye løsninger. Ikke mindst i forsvaret, hvor Kasper Kisum har haft en nøglerolle i det centrale forsvar.

- Kisum har været fællesnævneren i forsvaret den seneste 1½ måned, hvor Hakan og Magaard har ligget ved siden af ham på skift. Nu har vi brugt ugen på at lave nogle nye løsninger, hvor Hakan Sahin og Andreas Magaard kommer til at trække kæmpe veksler. Men hvor Nichlas Hald også kommer til at få en rolle, selv om han er vant til at dække toer. Det har set ok ud til træning, men det er et andet tryk der rammer os lørdag, forventer Simon Dahl.

Han håber desuden, at holdet kan fortsætte det gode angrebsspil, der sad lige i skabet mod Ribe-Esbjerg forleden.

- I de forrige kampe har vi haft for mange forhastede og utålmodige afslutninger. Dem har vi kun en enkelt af mod Ribe-Esbjerg. Oven i det lavede vi kun fem tekniske fejl. Dermed havde vi kampen igennem kun seks angreb, som vi ikke få afsluttet på en kvalificeret måde, og når vi kan ligge på det niveau, så skal det blive svært for modstanderen, siger Simon Dahl og uddyber:

- Ugen forinden tilspiller vi os flere chancer mod Tvis Holstebro, men laver færre mål. Vi spillede disciplineret og mange byder ind. Her var Tobias Jørgensen igen-igen en kæmpe dynamo, der fik gjort de andre farlige og huskede på også at bringe sig selv i gode situationer.

Træneren vedgår, at den sikre sejr i Ribe kom bag på ham.

- Jeg havde ikke forventet, at vi skulle have ret mange sejre i år, hvor vi bare var i kontrol fra start til slut. Vi fik afviklet tingene, som vi gerne ville. Lige så snart en spiller var på vej ud af en tangent, så fik holdkammeraterne dirigeret ham tilbage og lige påmindet om, hvordan vi gerne vil spille, og så var vi på rette spor igen. Det var en enormt flot sejr - og rigtig godt for selvforståelsen og selvtilliden, siger Simon Dahl.