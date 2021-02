Deling i dybfryseren

En trofast official i Hillerød Fodbold havde den utaknemlige opgave at stå den mørke parkeringsplads foran Hillerød stadion og afvise de tilskuere, der havde trodset minusgraderne og ville se aftenens træningskamp mellem de 2. divisionshold.

Og faktisk måtte han bede enkelte fans om at gå hjem igen. Det var kun pressen og enkelte andre med officielt ærinde, der fik lov til at overvære opgøret. Og det var en kold fornøjelse.

Hillerød havde blandt andre Sean Bright siddende på bænken. Den 19-årige newzealænder blev vejet og fundet for let i FC Helsingør, og han tog turen til Hillerød for at gøre sine hoser grønne. Tiden må vise, om der bliver basis for en aftale.