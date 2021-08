Det er ofte offensiven, der løber med opmærksomheden i FC Nordsjælland, som her, hvor det fejres, at Oliver Antman har scoret til 3-1 mod Vejle. Men det er i den anden ende hos Mads Døhr Thychosen (th.), holdets virkelige styrke har ligget indtil videre i denne sæson. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Defensiven er FCNs nye våben

Sport Nordsjælland - 27. august 2021 Af Rudi Dalsgaard

Det skete mod OB, så mod Brøndby på Brøndby Stadion og mandag skete det igen - FC Nordsjælland »krigede« en føring til sejr, selv om holdet var under tungt pres.

Det kan aflæses i tabellen med fire sejre i træk, men ikke mindst med bare fire mål i mod sig i seks kampe, hvilket er fem færre end sidstse sæson, hvor man havde ni point efter seks runder.

- Vi viser igen (mod Vejle, red.), at vi er et rigtig godt forsvarshold og står godt defensivt, siger FC Nordsjællands Mads Døhr Thychosen, der typisk udgør den højre tredjedal af FC Nordsjællands bagkæde.

Han har også forklaringen på, hvorfor det er gået så godt med at forsvare sig lavt på banen, selv om man har måttet sige farvel til forsvarsmonsteren Johan Djourou.

- Det er de samme spillere, der har spillet sammen i noget tid nu. Kian Hansen er kommet tilbage efter en knæskade, og det hjælper også. Men kontinuiteten kan man mærke. Vi har stor tro på hinanden, og det var også derfor, jeg var lidt skuffet over, at vi lukkede et mål ind mod Vejle, siger Mads Døhr Thychosen.

Cheftræner Flemming Pedersen stemmer i.

- Det er kontinuiteten, og at spillerne lærer hinanden bedre at kende. Kian Hansen holdt endda kun 75 minutter på grund af noget sygdom i løbet af ugen, og der kunne vi bare sætte Maxwell ind for at afløse - uden at det gav uro, siger FCN-træneren, der om nogen er kendt for hellere at ville vinde 5-4 end 1-0.

Men med en defensiv, der lukker færre mål ind, har FC Nordsjælland fundet et nyt aspekt i spillet frem.

- Det er bare en del af det. Man kan ikke køre højt pres i 90 minutter. Så nogle gange må man lidt tilbage på banen og gøre rummene lidt mindre for modstanderne. Det skal man rent mentalt kunne hvile i, og det har vi det godt med, siger Flemming Pedersen.

Nummer tre i 2021

FC Nordsjælland ligger i skrivende stund nummer fire og har fire point ned til AaB på femtepladsen, mens der er seks ned til nummer syv på den anden side af »top seks-stregen«.

- Vi har en sindssyg god stemning på holdet. Vi tror på det. Vi kigger ikke så meget på tabellen. Det handler om at skrabe så mange point sammen som overhovedet muligt. Men alligevel kan man jo ikke lade være med at kigge på, at der er nogle hold, der hænger lidt, så det gælder om at få udnyttet det momentum, vi har lige nu, og jeg tror også på, at vi vinder fredag (mod AaB, red.), siger Mads Døhr Thychosen.

- Vores første mål er at komme i top seks, men vi vil også gerne være tættere på topholdene. Det har vi holdet til - at spille med i toppen. Jeg snakker ikke guld eller sølv, men at vi spiller med deroppe. Og ser man syv-otte måneder tilbage, så er vi jo nærmest Superligaens tophold sammen med FC København.

Hvis man isolerer kampene i 2021 ligger FC Nordsjælland nummer tre - to point foran de forsvarende danske mestre, Brøndby - og henholdsvis otte og ni point efter FC Midtjylland og FC København.

- Det har været en fin start på sæsonen. Ikke overvældende, for vi taber til Viborg og spiller uafgjort mod AGF i to hjemmekampe. Men det har været en rigtig god start, siger Flemming Pedersen.

- Vi vidste på forhånd, at vi har et solidt hold, hvor alle arbejder for hinanden - og derfor vil vi være farlige for alle hold. Men i forhold til stillingen har vi kun mødt hold fra bunden. Der kommer fem kampe nu, hvor vi møder de på papiret stærkeste hold.

- Så lad os snakkes ved efter runde 11, når vi har mødt alle hold. Så kan vi se, hvor vi står. Men det er klart, at det ser godt ud. Præstationerne er der også, for det har ikke været heldigt, at vi har vundet de kampe, vi har vundet, slutter cheftræneren.

Fredag møder FC Nordsjælland AaB på udenbane.