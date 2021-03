De bedste af de næstbedste

Martin Poulsen fulgte op på en stærk februar med landsholdsdebut og udtagelse til månedes hold med en sejr over naboerne BMS Wolfpack. Foto: Rudi Dalsgaard (arkiv) Foto: Rudi Dalsgaard

Sport Nordsjælland - 03. marts 2021 kl. 21:25 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Værløse lod ikke meget tvivl om udfaldet i onsdagens opgør om førstepladsen i Pro-Liga B med BMS Wolfpack. Værløse kunne drage den korte vej hjem fra UCC-Hallen i Brøndby med en sikker sejr 100-77.

De to point betyder, at Værløse er alene i spidsen for Pro-Liga B, og klubben ser således ud til at kunne undgå de seneste fem års mestre Bakken Bears og Horsens IC i DM-kvartfinalerne senere på sæsonen.

Det var ellers hjemmeholdet BMS Herlev, der kom bedst fra start i onsdagens opgør. Devin Thomas dunkede midt i 1. periode BMS Herlev foran 17-11, men det forspring spiste Værløse hurtigt, og med seks point i træk i slutningen perioden bragte Peter Møller sit hold foran 29-24.

I anden periode blev den føring udbygget kraftigt. Værløse var således foran hele 56-35, da de to hold kunne gå til pause.

Basketligaen, mænd

BMS-Værløse 77-100

(24-29, 11-27, 21-25, 21-19)

BMS Wolfpack: Devin Thomas 19, Andreas Meilby 13, Mile Nedic 12, August Haas 10

Værløse: Koch Bar 18, Asbjørn Nerlov 17, Peter Møller 14, Martin Poulsen 13, Mathias Bak Christensen 10.

Dermed var tingene sat på plads, og da Værløse udbyggede føringen i 3. periode til 25 point, så kunne sejren køres hjem på rutinen.

Det bliver i øvrigt sidste gang, at den bedste mandlige basketball-række bliver afviklet efter det nuværende format. Fremover vil Basketligaen blive spillet med ti hold, der mødes to gange over ialt 18 spillerunder. Derefter spilles et playoff med de seks bedste klubber.

- Over de sidste tre sæsoner med Pro A/B formatet, har vi professionaliseret vores produkt. Dette har tilladt klubberne at udvikle sig organisatorisk, hvilket nu igen åbner op for at afvikle et ét-ligasystem. Vi er enormt spændt på det nye format, samt de muligheder det medfølger for fans og sponsorer. Basketligaen ser frem til at åbne dørene igen til alle, der elsker basketball på højeste underholdningsplan, siger ligakommissær Geof Kotila i en pressemeddelelse.