Danskere til fodbold i London: Intet så dansk som en udlandsdansker

Det er danskere bosat i England, der er til aftenens EM-semifinale, og de er meget begejstrede.

Sport Nordsjælland - 07. juli 2021 kl. 19:57 Af Mads Hussing

Det er svært at finde danskere i mylderet. Der er mindst 10.000 englændere samlet på en plads ved Wembley og ikke et dansk flag eller landsholdstrøje i sigte.

Der er sange med, at fodbold kommer hjem igen, og andre letgenkendelige engelske sange, der lyder udover pladsen.

Lidt væk står Tom Borup James fra Odense. Han er meget begejstret over at skulle til landskamp.

- Det er så vildt. Jeg hørte, der var nogle danskere, der samles nede ved London Bridge, og der var jeg ikke. Til gengæld var jeg nok den første dansker her. Jeg gik imod strømmen af de mange englændere, siger Tom Borup James, der arbejder på en kaffebar mellem studier.

Skulle bare til kamp Han var ikke i tvivl om, at han skulle til den kamp.

- Det var det eneste, jeg skulle. Det var muligheden for at føle lidt af Danmark herovre. Det er ikke bare en fodboldkamp.

- Jeg har også fundet ud af, at det er rigtig mange andre landes andethold efter det, der skete med Christian Eriksen. Når jeg taler med mange briter, så er der ekstra sympati for danskerne. Det gør begivenheden endnu større.

- Jeg er her for stemningen, for nationalfølelsen, men jeg er her også for at få en god fodboldkamp, siger Tom Borup James, der ikke er nervøs for, at danskerne er så meget i undertal på lægterne på stadion.

- Jeg er sikker på, at vi stadig kan råbe stadion op. Der er rigtig mange herovre, hvor det bliver deres første fodboldkamp, men det betyder ingenting. I aften er vi sammen om det, siger han med stor entusiasme i stemmen.

Glad for at møde danskere Janne Schack fra Ulfborg i Jylland har været i England i 30 år, og hun er meget glad for at møde andre danskere.

- Det er så dejligt at møde en gruppe danskere, sige hej, og vi alle er så glade for at møde hinanden. Det er meget festligt, siger Janne Schack, der er til kampen med sin eksmand, der er englænder og deres to børn.

- Børnene holder lidt med England og lidt med Danmark, så lige meget hvad der sker i dag, så er der nogen, der er glade, og der er nogen, der er kede af det, siger Janne Schack, der ikke er i tvivl om, hvorfor hun er til fodboldkamp.

- Jeg er vild med fodbold, siger hun og fortsætter:

- Der er ikke noget så dansk som en udlandsdansker. Så det er den mest fantastiske chance. Jeg har set alle kampe i fjernsynet.

- Jeg er så imponeret over, hvad der foregår på landsholdet. Jeg ville bare være her. Jeg har heller aldrig været på det nye Wembley før, så jeg kunne slet ikke lade være

Alle vil have billeder En gruppe danskere tiltrækker sig opmærksomhed. Alle vil tage billeder med dem. Her står også Morten Spang Hansen, der oprindeligt er fra Korsør. Han er naturligvis glad for at skulle se EM-semifinalen mellem Danmark og England.

- Det er utroligt. Det er ikke noget, som jeg lige umiddelbart havde troet, jeg skulle. Det er normalt rimelig umuligt at få billetter, når man er bosat i udlandet. Vi har ikke nok loyaltypoint, siger Morten Spang Hansen med et smil.

Han forudser, at det ikke bliver nemt at overdøve de mange englændere på stadion.

- Det bliver svært. Men vi bliver nødt til at få gang i nogle sange. Vi kan høre det allerede nu. Vi står ti danskere, og lige dernede står 20.000 englændere og synger, siger han og fortsætter:

- På tuben så vi ikke andre danskere. Men der skal jo komme 8.000 danskere, så de må komme på et tidspunkt.

Amerikaner bliver malet Telissa Olsen har danske flag malet i hovedet, og hun står og maler sin amerikanske kæreste Gavin Meidema rød og hvid i hele hovedet. Hun er som de andre også begejstret for at være her.

- Vi fik jo billetterne, fordi danskerne ikke kunne komme herover. Men vi skal heppe på det danske hold.

- Jeg har aldrig været til sådan en kamp før, Så det bliver (bandeord, red.) spændende. Jeg glæder mig sindssygt meget til at være sammen med de danske fans. Vikingerne kommer, nærmest råber hun.

- Jeg vil bare gerne have, at England taber, siger Gavin Meidema og griner og siger, at han vil heppe på danskerne.

- Jeg har været i Danmark, og det er meget smukt, siger han.