Dansk duo i målet for tysk topklub

Nordsjælland Håndbold er i øjeblikket på udkig efter en erstatning for Marcus Holmén. Målmanden rejser til sommer hjem til Sverige efter to sæsoner i Nordsjælland, men skulle enkelte fans gå at drømme om, at holdets tidligere målmand Mike Jensen ville vende hjem fra Tyskland, så må de tro om igen.