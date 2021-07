Se billedserie Switzerland's midfielder Steven Zuber (L) fights for the ball with Spain's defender Aymeric Laporte during the UEFA EURO 2020 quarter-final football match between Switzerland and Spain at the Saint Petersburg Stadium in Saint Petersburg on July 2, 2021. (Photo by Dmitri Lovetsky / POOL / AFP) Foto: DMITRI LOVETSKY/Ritzau Scanpix

Danmark ude af EM: Fodbold kommer hjem - desværre

Danmark var de første til at score mod England ved EM, men det var ikke nok. Et tyndt straffespark afgjorde kampen.

Sport Nordsjælland - 07. juli 2021 kl. 23:36 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Danmark spillede en fremragende kamp i en fantastisk kulisse på Wembley i England. Hele holdet fightede heroisk i alle 120 minutter, og Danmark var endda foran.

Men et selvmål af Simon Kjær og et straffespark i 1. halvleg af den forlængede spilletid gjorde det af med Danmark i denne turnering, og England tog billetten til finalen søndag.

Ingen danskere havde fået lov til at tage turen fra Danmark for at se kampen, så de 8000 danske tilskuere var danskere bosat i England.

Udlandsdanskere på Wembley Det var til at se, at det var udlandsdanskere, der var på stadion, for på et af skiltede stod der »Send remoulade«.

EM-semifinale England-Danmark 2-1 (1-1)

1-1 efter ordinær kamp

Mål: 0-1: Mikkel Damsgaard (30), 1-1: Simon Kjær, selvmål (39), 2-1: Harry Kane (104)

Advarsler: Harry Maguire (49), England, Daniel Wass (72), Danmark

England: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw - Kalvin Phillips, Declan Rice (95: Jordan Henderson) - Bukayo Saka (69: Jack Grealish (106: Kieran Trippier)), Mason Mount (95: Phil Foden), Raheem Sterling - Harry Kane.

Danmark: Kasper Schmeichel - Andreas Christensen (79: Joachim Andersen), Simon Kjær, Jannik Vestergaard (105: Jonas Wind) - Jens Stryger Larsen (67: Daniel Wass), Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle - Martin Braithwaite, Kasper Dolberg (67: Christian Nørgaard), Mikkel Damsgaard (67: Yussuf Poulsen). Fra starten af kampen blev der lagt et massivt pres på danskerne. Både fra de engelske spillere, men også fra de engelske fans, der blæste lydniveauet op til vanvittige højder.

Det var også England, der kom frem til de første chancer. Men Raheem Sterling kom ikke frem til en bold på tværs ved den første, og Jannik Vestergaard headede et indlæg væk fra samme Sterling.

Mikkel Damsgaard fik en mulighed for at løbe mod englændernes mål, men han blev temmelig let skubbet væk af Kyle Walker.

Damsgaard fyrede kanonen af Pierre-Emile Højbjerg og Martin Braithwaite fik også to chancer, da først Højbjerg stjal bolden fra Kalvin Phillips og skød på mål.

Jordan Pickford i det engelske mål reddede, men han sendte bolden ud til Mikkel Damsgaard, der spillede til Braithwaite, der fyrede af. Men bolden blev rettet af til et hjørnespark, som der heller ikke kom noget ud af.

Halvvejs i 1. halvleg var der faldet ro over englændernes spil. De havde ikke fået noget ud af overtaget, og nu kom danskerne længere frem på banen.

Spillet foregik ikke mere nede hos Kjær, Christiansen og Vestergaard, men hos Dolberg, Damsgaard og Braithwaite.

Damsgaard fik fyret kanonen af efter 25 minutter, og sigtet var rettet mod det fjerneste hjørne, men bolden gik forbi mål.

Vestergaard brød spillet. Damsgaard var en lille terrier, der hele tiden var over de engelske spillere. Delaney fightede fortrinligt.

Damsgaard var også skydelysten. Og han fik sin lyst styret, da Danmark fik frispark lige før den halve time. Her sendte han bolden over muren og helt oppe i hjørnet, hvor Pickford kunne hoppe alt det, han ville, men han ville aldrig fange den.

Det var turneringens første mål direkte på frispark.

Lige pludselig var det »Vi er danskerne, vi er danskerne«, der kunne høres på det mægtige stadion.

Med ti minutter til pausen fik Sterling samme mulighed som Damsgaard. Men Kaptajn Kjær hoppede højt i muren og fik headet det forsøg væk.

England fik dog overtaget igen, og først måtte Schmeichel diske op med en vanvittig redning fra Sterling, men kort tid efter måtte han overgive sig. Simon Kjær prøvede at forhindre en scoring, da der kom et indlæg fra Bukayo Saka, men Kjær gled ind i bolden og sendte den i eget net.

Mange store redninger af Schmeichel

Englænderne ville gerne presse fra 2. halvlegs start, men danskerne havde mere modstandskraft.

Begge hold kom til chancer, men især Schmeichel måtte helt ud med det yderste af handsken for at redde et hovedstød fra Harry Maguire.

Danmark formåede at trække tempoet ud af kampen, men alligevel var England nede ved Danmarks mål det meste af tiden.

Landstræner Kasper Hjulmand reagerede med 25 minutter igen. Tre blev taget ud, og ind kom Yussuf Poulsen, der gjorde et godt indhop i kvartfinalen. Christian Nørgaard og Daniel Wass kom på banen, og sidstnævnte ragede et gult kort til sig bare et par minutter senere.

Wembley var ved at eksplodere af forventning, da Jack Grealish blev sat på banen et par minutter senere.

Han satte også ekstra fut i hjemmeholdets angreb, og de sidste ti minutter plus seks minutters overtid var en ørkenvandring.

For danskernes vedkommende skulle sekunderne bare tikke afsted, og det gjorde de også.

Danskerne var trætte Derfor skulle holdene ud i forlænget spilletid, og her mindede danskerne mest af alt om en groggy bokser, der bare prøvede på at parere.

Det ene angreb efter det andet væltede ned mod Schmeichels mål, og da Raheem Sterling driblede i feltet, og han kom ind i en sandwich af Mathias Jensen og Joakim Mæhle, så valgte dommer Danny Makkelie at fløjte for et straffespark. Det så ikke ud til, at der var nogen kontakt, men VAR er langt mere usynligt under dette EM. Det var måske også derfor, at både dommeren og VAR ikke opdagede, at der var en ekstra bold på banen, og kampen derfor sagtens kunne have været stoppet.

Harry Kane løb til bolden, Kasper Schmeichel reddede, men bolden red lige ud til Kane, der nemt kunne sende riposten i nettet.

Det blev ikke nemmere, da Mathias Jensen blev skadet, og de sidste 15 minutter skulle spilles med bare ti mand på banen.

Englænderne trak sig tilbage, så Danmark fik lov til at spille rundt, men det mest farlige var Martin Braithwaite, hvis skud blev snittet og sendt lige forbi stolpen.

Det hele endte med, at et stort set fyldt Wembley kunne række hænderne i vejret, og sangen om at »fodbold kommer hjem« kunne gjalde igen og igen.