Det er ikke længe siden, Mikkel Damsgaard løb rundt og spillede i den røde FCN-trøje i Superligaen. Nu er han blevet hele Danmarks Mikkel Damsgaard efter sine præstationer for det danske A-landshold. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Damsgaard-succes baner vejen for FCN

Fodbold: Danmark og dansk fodbold hylder Mikkel Damsgaards præstationer på det danske landshold, men »hjemme« i FC Nordsjælland får den lidt ekstra.

Sport Nordsjælland - 23. juni 2021 kl. 09:13 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

- Han tager trækket, og allerede dér vidste vi, hvad han var ude på.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen smiler lidt skævt. Han var til et større arrangement med klubbens sponsorer og partnere op til Danmarks afgørende EM-kamp mod Rusland mandag aften, og alle så kampen sammen efterfølgende.

Og det var her, klubbens tidligere profil, Mikkel Damsgaard, lynede med et flot langskudsmål i første halvleg til at bryde dødvandet i kampen, der som bekendt sluttede 4-1 til Danmark og sikrede holdet adgang til ottendedelsfinalen ved EM på lørdag i Amsterdam.

- Det er et spark, han har trænet mange gange. Hurtigt til siden og afslutning. Det kommer fra gentagelser her på træningsbanen. Træning, træning, træning, siger Flemming PEdersen.

- Og der blev virkelig jublet, da han scorede. Det er jo klart.

En meget lignende historie kommer fra Mikkel Damsgaards tidligere holdkammerat på den nordsjællandske midtbane, Magnus Kofod Andersen.

- Jeg sad derhjemme og så kampen sammen med min kæreste, og vi gik helt amok, da han scorede til 1-0, storsmiler Magnus Kofod Andersen.

- Jeg er sindssygt stolt af ham. Hold op, hvor var han god. Ikke kun på grund af målet. Han leverer kontinuerligt på højt niveau - også i Sampdoria - og nu begynder resten af Danmark også at få øjnene op for, hvor dygtig en fodboldspiller, Mikkel Damsgaard er.

Mens det danske landshold har brug for Mikkel Damsgaards evner for at nå så langt som muligt ved EM, så er det andre ting, der er på spil i FC Nordsjælland, der nu ser en af sine stortalenter blomstre op på den helt store scene.

Aldrig i tvivl Det kan være med til at en yderligere blåstempling af klubbens enorme talentarbejde.

- Jeg er ikke overrasket over det. Det var et spørgsmål om tid, og han har jo allerede vist lidt prøver på det på landsholdet - også selv om det var mod Moldova. Damsgaard er Damsgaard, og det er på et meget højt niveau. Det er vi ikke overraskede over, siger Flemming Pedersen og fortsætter:

- Vi har aldrig været i tvivl om, at det ville ske. Heller ikke når folk - nok mest af misundelse - har sagt, at de der Nordsjælland-spillere er for bløde og slår ikke igennem, og alt det der. Men det er et bevis på, at de gør de, og der kommer flere i rækken.

Og klubben kan naturligvis også bruge det i sin rekruttering af nye, spændende spillere.

- Hvis vi skal overbevise en spiller om, at det vil være godt for vedkommendes udvikling at komme hertil, så lægger vi nogle resultater ud, og der er Mikkel Damsgaard et af resultaterne, siger Flemming Pedersen.

Nede på banen bruger Magnus Kofod Andersen det også.

- Det er motivation for alle os, der løber her. Der behøver ikke at være så lang vej herfra og til toppen af fodboldverden, og at alle kan nå det og udleve deres drøm, hvis de arbejder hårdt nok. Det gjorde Damsgaard her, siger han.

- Det er også et stempel til FC Nordsjælland. Der begynder at komme flere og flere op på A-landsholdet og præsterer der. Det er et år siden, han løb rundt og spillede her. Det husker man jo tydeligt. Det er de samme ting, han gjorde her og i Superligaen, som han også gør på A-landsholdet.

- Jeg drømmer da også om at komme med på A-landsholdet og blive en fast del af det på længere sigt. Det er ambitionen. Og så håber jeg, jeg kan få lov at spille sammen med ham der igen.

