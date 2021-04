Martin Poulsen og Værløse er oppe mod den økonomiske overmagt i slutspillet mod fuldtidsprofferne fra Randers Cimbria. Til næste sæson skal de i endnu højere grad være i liga sammen. Det synes man ikke er nogen god idé i Værløse. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Dårlig idé med ny struktur

Sport Nordsjælland - 12. april 2021 kl. 13:25 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Værløse er på randen af exit fra dette års slutspil, hvor man er bagud 2-0 i kampe mod Randers' basketballhær af udlændinge.

Torsdag aften vandt kronjyderne med ni point i Søndersøhallen, men det var ikke det fulde billede af en kamp, hvor Randers i høj grad gjorde brug af sin noget større bredde i en trup, der på papiret tæller otte udlændinge og fire danskere. Og Randers har et fuldtids-setup.

Af de fire danskere har tre af dem fået under 10 minutters spilletid per kamp. Den sidste er veteranen og all-time topscorer i Basketligaen, Chris Nielsen.

Værløse stillede med en enkelt udlædning, Koch Bar, og spillerne er »fritidsspillere«, der træner efter arbejde og studier.

Et godt billede på den økonomiske forskel, der er på holdene i Basketligaen, som de seneste tre sæsoner har været delt op af netop den årsag. Fem storsatsende hold i en Pro A-del, og fem hold i Pro B-delen, hvor- der er knapt så mange økonomiske krav. Og kampfordelingen har så også været, at de respekte hold i A og B mødes flere gange internt end mod hold fra den anden del.

Bedste B-hold I næste sæson bliver A- og B-delen igen til en og samme liga. Når man kan se forskellen på Værløse og Randers, så er det svært at forstå, hvorfor man vil det. Værløse vandt trods alt Pro B-delen af Basketligaen foran fire andre hold, men har i denne sæson ikke vundet en eneste kamp mod et hold fra Pro A. Faktisk har Pro B-holdene tilsammen kun vundet to kampe over hold fra Pro A i hele sæsonen.

- Nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Og det er vi helt enige om her i klubben, siger Værløses afgående cheftræner, Susie Heede-Andersen, der har stået i spidsen for Værløse i tre sæsoner, siden Værløse vendte tilbage til Basketligaen, netop fordi den blev opdelt i A- og B.

- Vi synes, at det er godt, at der er nogle i ligaen, der tænker på at udvikle nogle talenter og bruger krudt på det. Vi ser det mod Randers, hvor vi spiller et fuldt professionelt Randers-hold, og vi giver dem kamp til stregen. Vi spiller med dem, siger Susie Heede-Andersen.

- Det er der basis for, når vi spiller Pro B, og der ikke er behov for alle de her mange, mange ressourcer. Vi gør det her på et meget lille budget sammenlignet med hold fra Pro A.

Kan friste Nu skal alle så spille i samme række igen, og det kan få fokus væk fra udviklingen af talenter.

- Hvis man nu var sådan en klub, der synes, at man skulle være med i toppen, så kunne man måske være fristet af at bruge penge på en masse udlændinge for lige at få det sidste med, siger Susie Heede-Andersen.

- Men i virkeligheden er det meget fedt, at man har spillet med sine egne spillere. Der er måske klubber, der kan blive fristet af at bruge udlændinge, og så er det jo de danske spillere, der ikke spiller. Det, synes jeg jo, er frygteligt trist.

Det seneste landshold * Til den seneste landsholdssamling var nedenstående spillere udtaget. Her er en gennemgang af truppen og hvilke klubber, de spillede i som ungdomsspillere.

* Ud af 13 spillere kommer 9 fra klubber, der enten ikke længere har et hold i Basketligaen eller spiller Pro B.



- Adama Darboe - Hørsholm

- August Haas - Sisu

- Daniel Mortensen - Glostrup/Hørsholm

- Darko Jukic - Aabyhøj

- Frederik H.Nielsen - Hørsholm

- Frederik Rungby - Horsens

- Gabriel Iffe Lundberg - Stevnsgade/Falcon

- Jonas Zohore - Hørsholm

- Kevin Larsen - Stevnsgade

- Mathias Bak - Næstved

- Philip Hertz - Hørsholm

- Sebastian Åris - Bakken

- Sylvester Berg - Bakken

Samlingen af ligaen kommer på et tidspunkt, hvor det går historisk godt for det danske landshold. Her har langt størstedelen af spillerne fået deres opdragelse og ungdomstid i mindre klubber, inden de er fundet attraktive nok til at blive hentet til udlandet eller college.

Nu går det jo godt for landsholdet for tiden. Kan det blive ved med det, hvis man kører ligaen på den måde?

- Det er et godt spørgsmål. Du siger det jo lidt selv, svarer Susie Heede-Andersen.

Da Basketligaen offentliggjorde sammenlægningen, udtalte ligakommisær for ligaen, Geof Kotila:

- Over de sidste tre sæsoner med Pro A/B formatet, har vi professionaliseret vores produkt. Dette har tilladt klubberne at udvikle sig organisatorisk, hvilket nu igen åbner op for at afvikle et ét-ligasystem. Vi er enormt spændt på det nye format, samt de muligheder det medfølger for fans og sponsorer. Basketligaen ser frem til at åbne dørene igen til alle, der elsker basketball på højeste underholdningsplan.