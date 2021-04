DS-tophold reddet af straffespark

Det var de to holds andet møde på bare otte dage, og otte var lige præcis det antal mål, Ledøje-Smørum scorede i den første kamp, mens Roskilde holdt nullet i den forkerte ende.

Det holdt i første omgang Ledøje-Smørum fra et lige så offensivt udtryk, som man har haft i de foregående kampe, men hjemmeholdet havde svært ved at løs gæsternes pres. Det kastede en chance af sig til Mathias Gransee efter en opspilsfejl, men hans afslutningsforsøg kiksede.

I stedet slog Frederik Jørgensen til efter 17 minutter, da venstreback Kristian Larsen kom med helt frem og fandt angriberen med et fladt indlæg. 1-0 til gæsterne, og det var tæt på 2-0 godt 10 minutter senere, men Frederik Jørgensens vending og skud sneg sig lige forbi fjerneste stolpe.

Danmarksserien, pulje 2

Roskilde-Ledøje/Smørum 1-2 (0-1)

Mål: 0-1: Frederik Jørgensen (17), 1-1: Andreas Maarup (52), 1-2: Emil Kjærsgaard (87)

Roskilde: Conrad Kromann - Kristian Minshall (55: Magnus Winther), Magnus B. Jørgensen, Mattheo Cliford, Albert Kornum - Ali Shah (81: Kenan Aydin), Jakob Skovgaard Larsen, Henrik Ravensbeck (33: Nicklas Wæde), Andreas Maarup, Thomas Haberland (81: Christian Hansen) - Marc Nybye Sørensen

Ledøje-Smørum: Nicolaj Bjerregaard - Dennis Lind (13: Martin Soelberg), Martin Fisch (53: Jacob Søberg), Kasper Gram-Jensen, Kristian Larsen - Marcus Weiss (46: Emil Kjærsgaard), Rasmus Thomsen, Conrad Lunde (83: Rasmus Thygesen) - Jacob Lind, Mathias Gransee, Frederik Jørgensen

Der skulle gå godt 40 minutter, før Roskilde havde sin første afslutning på mål - et skud udefra, og Ledøje-Smørums Rasmus Thomsen lukkede halvlegen med et skud, der blev viftet over mål af Roskilde-keeper Conrad Kromann.