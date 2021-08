Det lykkes ikke for Værløses Rasmus Messerschmidt at hive en sejr i land i en af de to kampe, han spillede i holdkampen på udebane mod Vendsyssel. Arkivfoto: Mads Hussing

DM-sølvvinderne led stort nederlag i premiere

Overraskelsen udeblev i Vendsyssel, der tog en 7-2-sikker sejr mod DM-sølvvinderne fra Værløse.

24. august 2021
Af Mads Hussing

Vendsyssel var for stor en mundfuld for Værløses DM-sølvvindere. I premieren blev det til et nederlag for det nordsjællandske hold, da de tog den lange vej til Nordjylland.

Badmintonligaen Vendsyssel-Værløse 7-2

2. herredouble: Victor Svendsen/Zvonimir Durkinjak-Rasmus Messerschmidt/Emil Hybel 21-19, 21-9 Robin Tabeling/Debora Jille-Emil Hybel/Julie Finne-Ipsen 21-17, 21-13Niclas Nøhr/Clara Nistad-Mads Thøgersen/Mai Surrow 21-15, 21-17Kirsty Alison Gilmour-Julie Dawall Jakobsen 21-16, 15-21, 21-7Josefine R. Jensen-Frederikke Toft22-20, 21-8Victor Svendsen-Rasmus Messerschmidt 21-10, 21-17Magnus Johannesen-Ditlev Jæger Holm 21-10, 18-21, 18-21Clara Nistad/Debora Jille-Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow 13-21, 21-19, 21-12Niclas Nøhr/Robin Tabeling-Ditlev Jæger Holm/Mads Thøgersen 23-25, 20-22Victor Svendsen/Zvonimir Durkinjak-Rasmus Messerschmidt/Emil Hybel 21-19, 21-9 - De kom med alle deres gode spillere, og når vi samtidig har to afbud i vores mixdoubler, så bliver det svært, siger Værløses træner Tanja Berg lige efter kampen.

- Vores reserver gør det godt, men vi spiller med noget, der er uprøvet. Vi har ikek spillet de her konstallationer før, siger hun.

Der er dog mulighed for at komme tilbage på sporet, da der er holdkamp allerede i morgen på hjemmebane mod Gentofte, og i de kommende uger er der yderligere to holdkampe, inden der er pause i danmarksturneringen, fordi spillerne skal ud at spille turneringer i udlandet.

Værløse kom bagud hele 5-0, inden Ditlev Jæger Holm fik hevet en sejr hjem i 2. herresingle. Det holdt dog hårdt, da han tabte første sæt 21-10, men begge de næste sæt endte 21-18 til Ditlev Jæger Holm, og derfor tog han sin første sejr i holdkampen. Han tog nemlig også den anden sejr, da han sammen med Mas Thøgersen tog sig af 1. herredouble.

Med det store nederlag blev der meget langt hjem fra Vendsyssel.

- Det havde der nok været alligevel, men det havde selvfølgelig været en sjovere tur med et par point, siger Tanja Berg, der stadig har stor ros til spillerne for at kæmpe for holdet.