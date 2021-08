Julie Dawall er med for Værløse igen i den nye sæson. Hun har mistet et par holdkammerater, men nye er kommet til. Foto: Mads Hussing

DM-sølvvindere får et par travle uger

Værløses badmintonspillere skal i aktion fire gange i de næste to uger.

Sport Nordsjælland - 23. august 2021 kl. 20:46 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Der er både tilgang og afgang hos DM-sølvvinderne fra Værløse, og det samme er der i de andre klubber.

- Det bliver spændende at se, hvor vi er henne. Jeg har et spændende hold, der godt kan udvikle sig, siger Værløses træner Tanja Berg, der prøver at danne sig et overblik over de andre klubbers ageren i de seneste måneder.

- De andre hold er også gode, selvom det er svært at se, hvor de andre står henne, siger hun.

Sidste sæson sluttede med sølvmedaljer efter en spændende sæson - og en både god og medrivende semifinale og finale.

- Vi spillede en vanvittig Final 4 og en rigtig god sæson. Sidste år hev vi mange sejre og point hjem hist og her, siger Tanja Berg, der godt ved, at holdet er jævnbyrdigt med mange af holdene i rækken.

Kan tabe til alle - Vi kan sagtens tabe til de fleste, men formår vi at holde sammen og huske vores roller, så kan vi overraske, for det skal vi for at være med. Nogle gange vil vi opleve at være favoritter, og der skal vi kunne lukke ned. Vi skal kunne tåle favoritrollen, siger hun.

Ambitionerne for i år venter Tanja Berg et par runder med at gå ud med, men der er et overordnet mål.

- Det vigtigste er, at vi ligger i ligaen, og at kunne drille alle hold, siger hun.

Travlt efter corona Der er åbnet for at spille turneringer mange steder i verden igen, og det er vigtigt for spillerne i Værløse.

- Det betyder vildt meget for os og for vores miljø at være med i turneringer igen, siger Tanja Berg og uddyber:

- Man kan sagtens blive enige om i træningshallen, at vi er blevet bedre, men det ser vi først, når vi er ude. Det er helt sikkert, at spillerne glæder sig over at komme ud igen.

Svær kamp i morgen aften Sæsonens første holdmatch er tirsdag aften mod Vendsyssel.

Værløse Badminton Mistet

Daniel Lundgaard

Sofie Holmboe Dahl





Tilgang

Emil Hybel (Solrød)

Amalie Kudsk (Solrød)

Mads Thøgersen (Odense) Daniel LundgaardSofie Holmboe DahlEmil Hybel (Solrød)Amalie Kudsk (Solrød)Mads Thøgersen (Odense) - Det bliver svært. Det er et godt hold. De har mange og gode navne stående på papiret, og hvis de kommer med alle, så skal vi hive noget specielt frem, siger Tanja Berg, der først senere i dag præcis ved, hvem hendes spillere skal op imod.

- Jeg får navnene tre timer før, så før det aner jeg ikke, hvem de kommer med, siger hun.

Det er en komprimeret sæsonstart på grund af turneringer i udlandet, så derfor er der fire runder af ligaen i de kommende to uger.

I morgen står den på en tur til Vendsyssel, og allerede torsdag er der badminton i Værløse, hvor holdet tager imod Gentofte.